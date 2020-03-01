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Метали валенки, тянули канаты, поднимали гири и жгли... На Масленице в микрорайоне Восток

01.03.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Масленица – древний праздник, который знаменует своеобразный рубеж прощания с зимой и оживлением природы. Несмотря на то, что зима 2020 года не баловала нас снегом и морозами, в Московском районе г.Бреста провожали ее в парке «Воинов-интернационалистов» не изменяя традициям: с играми, песнями и плясками, конкурсами и забавами.

Метали валенки, тянули канаты, поднимали гири и жгли... На Масленице в микрорайоне Восток

Гостям было предложено попробовать свои силы и проявить смекалку в спортивных играх и состязаниях. Наибольший восторг вызвали попытки молодых людей взобраться на масленичный столб за призами. Смельчаков оказалось не так уж и мало! Публика активно поддерживала аплодисментами даже тех, кому было не по силам добраться до самого верха. Призами и подарками одарили всех участников состязаний.

Метали валенки, тянули канаты, поднимали гири и жгли... На Масленице в микрорайоне Восток

В торговых рядах можно было приобрести изделия брестских мастеров, игрушки, еду, горячий чай и, конечно же, блины.

Метали валенки, тянули канаты, поднимали гири и жгли... На Масленице в микрорайоне Восток

А на сцене парка в течение дня можно было посмотреть выступление духового оркестра военной комендатуры, народного хора ДК профсоюзов, представителей школы искусств А.Мусвидас, ансамбля работников «Беларусбанк», народного ансамбля музыки и песни «Остромечевские Лявоны», ансамбля «Суседзi», а также танцевального ансамбля «Крыничка».

 
Теги: Брест
 
 
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  Масленица – древний праздник, который знаменует своеобразный рубеж прощания с зимой и оживлением природы. Несмотря на то, что зима 2020 года не баловала нас снегом...
 
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