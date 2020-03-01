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На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А точнее – нас поправляют историки – Марены. Этот древнеславянский мифологический персонаж символизирует немного другое.
Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Марена у древних славян символизировала смерть. Если совсем просто, все плохое. Сжигая чучело, люди верили, что год будет живой и плодородный. В хорошее верят и сегодня, освобождая место для света и тепла очередной весны.
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Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А точнее – нас...
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