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На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

01.03.2020 21:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

А точнее – нас поправляют историки – Марены. Этот древнеславянский мифологический персонаж символизирует немного другое.

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На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

Алексей Друпов, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Насамрэч вось тое, што мы спальваем пудзіла зімы, гэта ўсё ўжо такія кабінетныя міфы, бо насамрэч сутнасць была крыху ў іншым. Тут больш было абуджэнне плоднасці. І як такі прыход вясны непасрэдна яна ўспрымалася толькі на Палессі, дзе кліматычна вясна прыходзіла раней.

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

Марена у древних славян символизировала смерть. Если совсем просто, все плохое. Сжигая чучело, люди верили, что год будет живой и плодородный. В хорошее верят и сегодня, освобождая место для света и тепла очередной весны.

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На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

Люди в материале: Алексей Друпов, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. Под Минском отметили Масленицу с размахом. Кульминация вечера – сжигание чучела зимы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А точнее – нас...
 
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