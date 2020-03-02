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БЖД планирует направить на инвестпроекты около 500 млн руб.

02.03.2020 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД планирует направить на инвестпроекты около 500 млн руб.
БЕЛТА

Производится замена устаревших устройств релейной электрической централизации и автоблокировки на микропроцессорные. Эту работу БЖД осуществляет в рамках развития инфраструктуры и электрификации участков Осиповичи–Жлобин–Гомель, Жлобин–Калинковичи.

БЖД завершает работы по внедрению МПЦ Калинковичского узла. В ходе реализации проекта будет включено в МПЦ 168 стрелочных переводов. Также заменена кабельная сеть и все напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). В том числе применено новое напольное оборудование.

Всего в 2020 году Белорусская железная дорога на инвестиционные проекты планирует направить порядка 500 млн рублей. 

БЖД планирует направить на инвестпроекты около 500 млн руб.
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Теги: Гомель
 
 
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