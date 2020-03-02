Источник материала: Новости Волковыска

26 – 29 февраля отделение конного спорта Гродненской ДЮСШ профсоюзов «Прогресс-Вертелишки» принимало Зимний Кубок Гродненской области по выездке (конному спорту).

В соревнованиях приняли участие более 20 спортивных пар из Гродно, Волковыска, Гродненского и Щучинского районов.

Особенностью этих соревнований стало то, что на них впервые в Республике Беларусь были применены новые правила судейства тестов по выездке для детей, разработанные международной федерацией конного спорта и вступившие в силу с января 2020 года. Цель новых правил – позволить судьям сосредоточиться на оценивании правильности посадки юных всадников, грамотном и незаметном применении ими средств управления лошадью, точности выполнения программы теста. Опытные судьи (мастерство всадников Гродненщины оценивали три судьи высшей национальной категории из Минска и Гомеля) отметили, что получили весьма интересный и ценный опыт судейства.

Безусловно, то же можно сказать и о спортсменах и их тренерах, ведь выставленные оценки и подробные комментарии обозначили новые горизонты, к достижению которых мы будем стремиться в течение спортивного сезона-2020.

А призовые места в девяти тестах Зимнего Кубка распределились следующим образом:

Предварительный приз - юноши:

Полубок Ксения и Диалект 67,556 % (Волковыск) Сторожук Владислав и Эгей 64,944 % (Волковыск) Коршикова Людмила и Диалект 64,444 % (частный владелец)

Предварительный приз А - дети:

Хомбак Алиса и Диллер 73,148 % (Вертелишки) Ткач Артем и Севилья 68,500 % (Вертелишки) Петренко Екатерина и Джахель 66,193 % (Волковыск)

Предварительный приз А – спортсмены не выше 2 спортивного разряда, без возрастных ограничений:

Володько Ирина и Скипио 73,943 % (частный владелец) Саросек Эрика и Палермо 68,227 % (Вертелишки) Китаева Ксения и Джахель 67,739 % (Волковыск)

Командный приз - юноши:

Хомбак Алиса и Диллер 66,126 % (Вертелишки) Сторожук Владислав и Эгей 65,721 % (Волковыск) Полубок Ксения и Диалект 65,495 % (Волковыск)

Предварительный приз Б - дети:

Хомбак Алиса и Диллер 73,500 % (Вертелишки) Ткач Артем и Севилья 66,125 % (Вертелишки) Ткач Карина и Севилья 60,583 % (Вертелишки)

Предварительный приз Б - спортсмены не выше 2 спортивного разряда, без возрастных ограничений:

Володько Ирина и Скипио 69,125 % (частный владелец) Китаева Ксения и Джахель 60,917 % (Волковыск) Саросек Эрика и Палермо 58,917 % (Вертелишки)

Личный приз - юноши:

Коршикова Людмила и Диалект 68,186 % (частный владелец) Полубок Ксения и Диалект 68,088 % (Волковыск) Сторожук Владислав и Эгей 63,529 % (Волковыск)

Командный приз - дети:

Хомбак Алиса и Диллер 74,065 % (Вертелишки) Ткач Артем и Севилья 65,255 % (Вертелишки) Петренко Екатерина и Джахель 61,255 % (Волковыск)

Командный приз - любители:

Володько Ирина и Скипио 65,500 % (частный владелец) Колядко Екатерина и Ненаглядная 62,819 % (Вертелишки) Китаева Ксения и Джахель 60,972 % (Волковыск)

Волковысский спортсмен Сторожук Владислав в паре со своим четвероногим партнером Эгеем выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта», а самая юная участница Почтарева Маргарита, впервые участвовавшая в соревнованиях по выездке, - норматив 2 спортивного разряда.

Впереди у конников Гродненщины – республиканские соревнования в Могилеве, которые пройдут в конце марта в Могилеве. Пожелайте ребятам и их тренерам плодотворной подготовки и дальнейших спортивных успехов!