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Латвийскую железную дорогу обвинили в использовании разработок из Беларуси

02.03.2020 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Латвийский телеканал TV3 обвинил национальную государственную железнодорожную компанию Латвии (Latvijas dzelzceļš) в использовании разработок беларусской компании ОАО «АГАТ — системы управления». Это, по мнению журналистов, ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В сюжете говорится, что 13 января 2020 года беларусская компания выиграла тендер на оказание услуги «Реализация запросов по изменению программного обеспечения автоматического управления станций», объявленный Latvijas dzelzceļš. Услугу имеет право оказывать только ОАО «АГАТ — системы управления», потому что это проприетарное программное обеспечение, пишет REFORM.by

Именно этот факт, а также то, что к управлению стратегическим объектом допущена беларусская компания, выполняющая основную часть заказов для беларусской армии, вызвало подозрение журналистов телеканала.

За комментариями они обратились к Latvijas dzelzceļš, Минтранспорта, Минобороны, МВД, Бюро по защите Конституции, а также к CERT.LV. Высказались и латвийские депутаты.

Представители центра CERT.LV, который относится к Минобороны Латвии, считают, что Latvijas dzelzceļš должна использовать «технологии и оборудование, созданные в государствах-членах Европейского Союза, НАТО или Европейского экономического пространства».

Глава МВД Сандис Гирген заявил, что передаст информацию в Службу национальной безопасности и назвал такую ситуацию недопустимой.

Система, о которой идет речь в репортаже, изготовлена беларусской компанией и используется в Латвии с 2001 года. Она обеспечивает организацию работы грузовых станций, в том числе различные виды деятельности грузовых вагонов.

«Непрерывная работа программы имеет жизненно важное значение для компании, и ее нарушение напрямую повлияет на работу на станциях. Только эта фирма может обновить программу», — говорится в ответе Latvijas dzelzceļš. Там отмечается, что LDz ведет работы по замене этой системы с 2018 года. В компании отказались называть, какие еще системы железной дороги работают под управлением ПО, созданного в Беларуси.
 
 
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Латвийский телеканал TV3 обвинил национальную государственную железнодорожную компанию Латвии (Latvijas dzelzceļš) в использовании разработок беларусской компании ОАО...
 
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