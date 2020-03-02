ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа дата лишения принца Гарри и Меган Маркл королевских титулов

02.03.2020 09:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи. Об этом сообщает The Sun, пишет lenta.ru.




Это значит, что они будут вынуждены покинуть проекты, которыми занимались почти два года. В этот перечень входит работа по содействию поддержки странам Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Как пишет The Sun, герцог и герцогиня Сассекские оказались вынуждены пойти на уступки после того, как потратили десятки тысяч фунтов на создание вебсайта и торгового знака, используя свои титулы.

По информации таблоида, королева Елизавета II наняла юристов, чтобы те признали коммерческий знак, использующий титулы, недействительным. Помимо самих титулов, королева также запретила супругам использовать слово «королевский» (royal) для свои проектов. Таким образом, их существующий фонд Sussex Royal Foundation и вебсайт лишатся слова «royal».

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи, 8 января. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мясникович: Румас предложил всем странам ЕАЭС снять все барьеры. Но не обрушит ли это экономику?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика