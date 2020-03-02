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В мире почти 90 тысяч заболевших коронавирусом, 3 тысячи человек уже умерли

02.03.2020 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигла 80 026 человек, более чем половина из них уже выздоровели — 44 462 человека.

Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Также было зарегистрировано 42 новых случая летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

С декабря 2019 года количество жертв COVID-19 в Китае составило 2912 человек — все они зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае в течение недели.

По состоянию на вечер 1 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 87,5 тысячи человек, а на планете уже более 60 стран, где обнаружили вирус.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случая заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.

Комиссия заявила, что 196 новых случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и все, кроме трех, произошли в столице провинции — городе Ухань. По состоянию на воскресенье 44 462 пациента выздоровели от этой болезни.
 
 
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В Китае количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигла 80 026 человек, более чем половина из них уже выздоровели — 44 462 человека.
 
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