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В мире почти 90 тысяч заболевших коронавирусом, 3 тысячи человек уже умерли
Источник материала: Партизан
В Китае количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигла 80 026 человек, более чем половина из них уже выздоровели — 44 462 человека.
Об этом
Также было зарегистрировано 42 новых случая летального исхода от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
С декабря 2019 года количество жертв COVID-19 в Китае составило 2912 человек — все они зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. Рубеж в три тысячи жертв был превышен после 42 новых смертей в Китае в течение недели.
По состоянию на вечер 1 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 87,5 тысячи человек, а на планете уже более 60 стран, где обнаружили вирус.
Китайская национальная комиссия по здравоохранению также сообщила о 202 новых случая заражения в понедельник, 2 марта, что является минимальным количеством ежедневных новых случаев заболевания с 22 января.
Комиссия заявила, что 196 новых случаев были зафиксированы в провинции Хубэй, эпицентре вспышки, и все, кроме трех, произошли в столице провинции — городе Ухань. По состоянию на воскресенье 44 462 пациента выздоровели от этой болезни.
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В Китае количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигла 80 026 человек, более чем половина из них уже выздоровели — 44 462 человека.
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