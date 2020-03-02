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Коронавирус: лидера южнокорейской секты, заразившей тысячи человек, намерены судить за убийство
Источник материала: Партизан
В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.
В одной из церквей Сеула, Фото Reuters
По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в этой стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.
Власти осмотрели всю паству этой секты - 230 тысяч человек, - и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.
Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.
Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.
Паства католической церкви в Южной Корее насчитывает около 5,8 млн человек - это одна из самых многочисленных конфессий в стране. Богослужения в 1734 церквях отменены до 7 марта.
Это небывалый шаг за все 236 лет существования католицизма в Южной Корее.
Многие другие конфессии также отменили свои воскресные службы - в частности, протестанские церкви и буддийские храмы.
После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3 736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных - последователи учения "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи".
Что такое "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи"?
Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи
88-летний Ли называет себя "обещанным пастором" из Библии, который придет вместо Иисуса
Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось - в образе Ли Ман Хи
Аббревиатура "Шинь-чонджи" расшифровывается как "Новое небо и новая Земля"
Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям
Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны.
Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.
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В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве,...
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