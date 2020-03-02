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Вайнштейн и женщины, которые молчали 30 лет. Документальный фильм Би-би-си

02.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фильм доступен для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

24 февраля 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум случаям сексуального насилия. Ему грозит до 25 лет заключения.

Всего же магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых — известные голливудские актрисы.

Фильм из цикла Panorama пытается ответить на вопрос, как же так вышло, что Харви Вайнштейну на протяжении десятилетий удавалось совершать сексуальные преступления и при этом избегать обвинений и уголовного преследования. Главными героинями фильма стали сами предполагаемые жертвы, а также люди из ближайшего окружения Вайнштейна, они раскрывают детали происходившего и объясняют, при помощи каких схем и механизмов Харви так долго удавалось выходить сухим из воды.

Смотрите другие документальные фильмы Би-би-си — здесь.

 
 
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Фильм из цикла Panorama пытается ответить на вопрос, как же так вышло, что Харви Вайнштейну на протяжении десятилетий удавалось совершать сексуальные преступления и...
 
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