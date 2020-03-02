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Тепло и дождливо – погода в Горках на неделе

02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Первая неделя весны будет дождливой и теплой, обещают синоптики.

 

Тепло и дождливо – погода в Горках на неделе

 

Завтра, 3 марта, будет облачно, дождь будет идти целый день, воздух прогреется до +8°С.

4 марта предсказывают до +10°С, сплошная облачность.

В четверг, 5 марта, потеплеет еще больше — до плюс 12, выглянет солнце.

В пятницу облачность вернется, будет туманно и дождливо.


 
 
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  Первая неделя весны будет дождливой и теплой, обещают синоптики.     Завтра, 3 марта, будет облачно, дождь будет идти целый день, воздух прогреется до +8°С. 4 марта...
 
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