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Тепло и дождливо – погода в Горках на неделе
02.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Первая неделя весны будет дождливой и теплой, обещают синоптики.
Завтра, 3 марта, будет облачно, дождь будет идти целый день, воздух прогреется до +8°С.
4 марта предсказывают до +10°С, сплошная облачность.
В четверг, 5 марта, потеплеет еще больше — до плюс 12, выглянет солнце.
В пятницу облачность вернется, будет туманно и дождливо.
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Первая неделя весны будет дождливой и теплой, обещают синоптики. Завтра, 3 марта, будет облачно, дождь будет идти целый день, воздух прогреется до +8°С. 4 марта...
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