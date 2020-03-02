Тепло и дождливо – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Первая неделя весны будет дождливой и теплой, обещают синоптики.





Завтра, 3 марта, будет облачно, дождь будет идти целый день, воздух прогреется до +8°С.

4 марта предсказывают до +10°С, сплошная облачность.

В четверг, 5 марта, потеплеет еще больше — до плюс 12, выглянет солнце.

В пятницу облачность вернется, будет туманно и дождливо.