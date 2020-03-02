В крупных городах Беларуси хотят закрыть секонд-хенды: государству сложно с ними конкурировать

Источник материала: KYKY

Госконцерн «Беллегпром» требует регулировать работу магазинов секонд-хенда. Об этом на телеканале СТВ заявила председатель концерна Татьяна Лугина.

По ее словам, в 2019 году товара по категории «секонд-хенд» завезли на 78 миллионов долларов, пишет TUT.by. «Закрывать – не закрывать – мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать.

Возможно, если не закрытие, то по крайней мере вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежду, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», – пояснила Татьяна Лугина.

Ранее Татьяна Лугина давала TUT.by интвервью. В нем она сказала, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».