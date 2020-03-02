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В крупных городах Беларуси хотят закрыть секонд-хенды: государству сложно с ними конкурировать
Источник материала: KYKY>
Госконцерн «Беллегпром» требует регулировать работу магазинов секонд-хенда. Об этом на телеканале СТВ
По ее словам, в 2019 году товара по категории «секонд-хенд» завезли на 78 миллионов долларов,
Возможно, если не закрытие, то по крайней мере вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежду, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали», – пояснила Татьяна Лугина.
Ранее Татьяна Лугина
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Госконцерн «Беллегпром» требует регулировать работу магазинов секонд-хенда. Об этом на телеканале СТВ заявила председатель концерна Татьяна Лугина. По ее...
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