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До +12°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на этой неделе

02.03.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной.

До +12°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник утром облачно и без осадков. Во второй половине дня ожидается дождь. Воздух прогреется до +7°С.

До +12°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Самым теплым днем недели станет вторник. Утром будет облачно с прояснениями и +2…+4°С. Днем небо затянет тучами, но дождя не предвидится, а столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.

До +12°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на этой неделе

В среду теплее всего будет ночью — воздух прогреется до +10°С. Утром температура опустится до +7°, а днем поднимется на один градус. С утра до вечера обещают дожди.

В четверг также ожидаются дожди. Днем температура воздуха составит +3…+5°С.

До +12°С, но с дождями. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Завершится неделя дождливой пятницей. К вечеру на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров.

Хорошей недели!

 
Теги: Брест
 
 
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  Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой, но ненастной. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В понедельник утром облачно и без осадков. Во второй половине дня ожидается...
 
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