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В этом году более 100 метров. В Бресте продолжат реконструировать набережную Мухавца

02.03.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Реконструкция набережной вдоль реки Мухавец продолжится в этом году в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Николай Якубовский.

В этом году более 100 метров. В Бресте продолжат реконструировать набережную Мухавца

Благоустройство набережной было включено в план мероприятий по подготовке к тысячелетию города. В 2017-2019 годах ее протяженность увеличилась почти до 2 км, преобразился участок от бульвара Шевченко до улицы Ленина. Появились пешеходные и велосипедные дорожки, уличные тренажеры и детская площадка, спуски к воде и причалы для маломерных судов. Уют рекреационной зоне придали оригинальные лавочки и беседки. Сейчас ведется электрификация будущих точек общепита.

Набережную планируется продлить до Брестской крепости - расстояние около 1 км. Проект будет реализован в несколько этапов. В этом году намечено благоустроить более 100 м. На эти цели из городского бюджета предусмотрено выделить Br1,2 млн. Стилистика останется прежней: бетонная стенка с металлическим ограждением со стороны реки, пешеходная и велодорожки, зеленая зона, лавочки и освещение.

"В этом году мы планируем разработать проект с выходом за шлюз, на проспект Машерова. На этом участке хотим перейти от набережной в бетоне к набережной с естественной средой. Там тоже будут пешеходные и велосипедные дорожки, зеленая зона, фонари. Возможно, придумаем что-то интересное с точки зрения малых архитектурных форм", - сказал Николай Якубовский.

Над проектом трудятся специалисты ОАО "Полесьегипроводхоз", которые подскажут решения по укреплению набережной Мухавца, а также УКП "Брестдорпроект", в чьей компетенции художественное оформление рекреационной зоны.

 
Теги: Брест
 
 
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  Реконструкция набережной вдоль реки Мухавец продолжится в этом году в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Николай...
 
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