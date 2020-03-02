Международный фестиваль творчества Millennium пройдет в Бресте 12-15 марта

Источник материала: Виртуальный Брест

II Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium пройдет 12-15 марта в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Александр Лавринович.





Идея форума родилась в прошлом году в связи с празднованием 1000-летия города. Мероприятие имело успех, и фестиваль решено было сделать ежегодным. Он проходит при поддержке Брестского горисполкома.

"Участниками первого фестиваля стали 3 тыс. человек. Не меньше их будет и в этом году. Помимо гостей из различных регионов Беларуси приедут представители Литвы, Украины, России, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана. Предварительно велись переговоры с участниками из Западной Африки. Если у них все получится, в Брест прилетят исполнители из Ганы", - рассказал куратор проекта.

Фестивальной площадкой на четыре дня станет областной Дворец культуры профсоюзов. Конкурс пройдет в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное, изобразительное творчество. К участию допускаются исполнители от трех лет. Мастерство юных талантов оценит компетентное международное жюри. От Беларуси свое участие в судейской коллегии подтвердили телеведущая Светлана Боровская и популярный исполнитель Дядя Ваня.

Во время фестиваля пройдет отборочный тур на II Международный танцевальный проект Dream Dance Fest в рамках XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"В организации мероприятия задействована большая команда - свыше 100 человек. Идею поддерживают отделы горисполкома, службы ГАИ , МЧС , работают технические группы, звуко- и светорежиссеры, волонтеры, партнеры и спонсоры мероприятия. Помимо многочисленных наград и Гран-при учрежден специальный приз мэра Бреста лучшему учреждению города - участнику фестиваля. Каждый участник Millennium получит фирменный подарок от оргкомитета", - дополнил Александр Лавринович.

Открытие фестиваля-конкурса творчества Millennium пройдет вечером 11 марта. С 18.00 до 21.00 на площадке перед ДК профсоюзов состоится молодежный опен-эйр. В программе - дискотека, выступление студии блогеров, розыгрыши бытовой техники, интерактивные и творческие зоны.