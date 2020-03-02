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Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

02.03.2020 09:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Престижный комплекс «Маяк Минска» не случайно считается территорией комфортной жизни. Ведь это не только самая современная архитектура и прекрасно развитая инфраструктура центра города, но и площадка активного и интересного досуга. В последний день зимы здесь шумно и вкусно отметили Масленицу!

Каких только праздников не видел «Маяк Минска»! Концерты, фестивали, праздничные акции каждый раз собирают тысячи благодарных зрителей и участников. Ведь здесь столько возможностей!

В новогодние и рождественские дни красочные шоу проходят в торгово-развлекательном центра «Дана Молл», у чудесной елки в главном атриуме, которая с каждым годом становится все красивее, сложнее, активнее и интереснее.

А какое представление посетителям торгового центра удалось увидеть вечером в День влюбленных! Невероятный концерт и десять тысяч воздушных шариков-сердечек из-под купола – такой праздник запомнится надолго!

Множество по-настоящему памятных акций было организовано также на бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец»! И концерты звезд, и фестиваль молодоженов, и детские, и спортивные праздники. Теперь в этом ярком ряду появился еще один замечательный эпизод – Масленица!

Не самая лучшая погода? Так ведь зима все-таки, хоть и последний ее день! Прятать Масленицу под крышу торгового центра нельзя – это праздник, который проводится под открытым небом. И согревает его участников в первую очередь атмосфера радости – от того, что холода уже позади, а впереди – весна и солнце!

Услышав музыку, увидев сияние фонариков над ярмарочным городком, жители комплекса «Маяк Минска» поспешили на бульвар Пикассо – ровно в полдень здесь развернулась Масленица! А вскоре подтянулись и гости – на праздник приехали и минчане из разных уголков города, и даже гости столицы!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

В последний день зимы в престижном комплексе «Маяк Минска» шумно и вкусно отметили Масленицу!

На память о празднике – две очень атмосферные фотозоны.

Первая – это бричка с запряженной лошадью. Можно закутаться в платок и сделать классные фотки, а можно и прокатиться по бульвару – совершенно бесплатно! Понятно, что коляску сразу же оккупировали дети – их извозчик катал без устали!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Извозчик катал детей без устали!

А вторая фотозона – живая! Четыре красавицы-хаски позировали с неподдельным удовольствием. Эти собаки просто обожают детей. Они позволяли себя гладить, обнимать, чуть ли не целовать – такие милашки! Ребят разных возрастов от собак было буквально не оторвать, а хаски лишь улыбались и сверкали голубыми глазами от радости. У людей ведь сегодня праздник!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Красавицы-хаски позировали с неподдельным удовольствием

И взрослым, и детям скучать было некогда – на бульваре работало пять забавных аттракционов, у каждого из которых был опытный инструктор. В одном месте можно было померять силу своего молодецкого кулака, в другом – ловко забить гвоздь минимумом ударов, в третьем – поспасть дротиком в воздушный шарик или набросить обруч на оленьи рога… Забавно, весело – и опять же, совершенно бесплатно!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

На бульваре работали забавные аттракционы, у каждого из которых был опытный инструктор

Народ весь день веселили скоморохи. Выступали артисты детского мюзикла «Ревю». Со специальной программой к Масленице выступил уличный театр Vir – его участники, к слову, мастерски владеют не только ходулями, но и умеют зажечь восхитительное файер-шоу! Выступали вокально-танцевальные ансамбли «Пой, пляши от всей души» и «Игрица» - и удержаться, чтобы не притопнуть в ритм танца и не спеть с артистами, было просто невозможно!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Удержаться, чтобы не притопнуть в ритм танца и не спеть с артистами, было просто невозможно!

А какая же Масленица без угощений – от итальянской пиццы до чешских трдельников, все можно было попробовать на Бульваре. И, конечно же, куда без блинов да драников! Горячий чай и кофе не давали замерзнуть, а отсутствие спиртных напитков на уличной ярмарке только подчеркивало семейную атмосферу этого замечательного праздника! Как говорится, респект организаторам!

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

А какая же Масленица без угощений – от итальянской пиццы до чешских трдельников, все можно было попробовать на Бульваре

Уникальность масленицы в «Маяке Минска», конечно же, не в концертах. И не в угощениях. Ее особенность и неповторимость в том, что это – настоящий уличный, дворовый праздник. Его участники в большинстве своем – соседи. В совместных играх участвовали дети, которые живут на одной площадке, вместе ходят в детский сад или школу и прекрасно друг друга знают. Им было по-настоящему весело и интересно! А родители с улыбками общались между собой, пока малышня каталась на лошадке или гладила чудесных хаски.

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Особенность и неповторимость масленицы в «Маяке Минска» в том, что это – настоящий уличный, дворовый праздник. Его участники в большинстве своем – соседи!

Дворовые праздники и фестивали – как раз то, чего долгие годы не хватало Минску, чтобы стать совсем европейским городом. Чуть больше инициативы, чуть больше самостоятельности и вовлеченности – и жизнь в твоем собственном дворе становится ярче и интереснее! Именно этот опыт нам всем дарит комплекс «Маяк Минска».

К слову, в ближайшее время праздничные мероприятия в комплексе будут продолжены. На 8 Марта готовится сюрприз для всех покупательниц ТРЦ «Дана Молл». Также с 1 марта стартует прием работ для традиционного детского конкурса творческих работ «Пасха в Minsk World». Награждение победителей планируется приурочить к празднованию Воскресения Христова.

А Масленица в «Маяке Минска» отгремела, отшумела и отплясала, вместо финального костра вспыхнув незабываемым файер-шоу. Весна пришла в нашу столицу, пусть пока только календарная. И весеннее настроение было преподнесено в подарок всем, кто был в этот день на бульваре Пикассо!

В «Маяке Минска». На территории праздника.

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе «Маяк Минска» отметили Масленицу

Масленица в «Маяке Минска» отгремела, отшумела и отплясала, вместо финального костра вспыхнув незабываемым файер-шоу

ООО «Эмирейтс Блю Скай»
УНП 191061449

 
Теги: Минск
 
 
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