В районном музее – выставка попугаев и певчих птиц

Источник материала: Горецкий вестник

С 3 по 30 марта в выставочном зале Горецкого районного историко-этнографического музея работает выставка «Мир больших попугаев и певчих птиц».





Нашу планету населяют удивительные по красоте создания. Особое место среди них занимают забавные, умные и жизнерадостные экзотические птицы — попугаи. Они разнообразны по окрасу оперения, характеру и способностям: одни окрашены ярко и пестро, другие чрезвычайно скромно, есть поющие пернатые, а есть говорящие, есть активные и беспокойные, а есть флегматичные и рассудительные. Одни любители попугаев заводят маленьких птичек, которые умещаются на ладони, другие являются ценителями больших попугаев.

На выставке можно познакомиться с разнообразными представителями мира пернатых, увидеть говорящего ара и большого белохохлого какаду, венесуэльского амазона и красочных розелл, жако и эклектуса, амадин разных видов.

Живые птицы никого не оставят равнодушными. Полюбоваться ими будет полезно не только детям, но и взрослым. Порадуйте своих родных походом на увлекательную выставку, которая поможет наполнить день яркими красками и положительными эмоциями.

А пока мамы и папы будут любоваться птицами, маленькие зрители могут раскрасить рисунки с попугаями цветными карандашами.

Выставка работает с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника

Цена билета

Взрослые – 4 рубля

Дети (с 3 до 17 лет), пенсионеры – 3 рубля

Группа (от 10 человек) – 2 рубля 50 копеек

Дети до трех лет, инвалиды – бесплатно

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19