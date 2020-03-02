На улице Основателей лоб в лоб столкнулись такси и Toyota: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при лобовом столкновении легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 2 марта, около 08.20, на улице Основателей. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Volkswagen двигался со стороны Колодищей в направлении улицы Героев 120-й Дивизии, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota под управлением 56-летней женщины.



Фото: ГАИ

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.