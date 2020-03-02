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На улице Основателей лоб в лоб столкнулись такси и Toyota: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при лобовом столкновении легковушек в Минске,
Авария произошла 2 марта, около 08.20, на улице Основателей. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Volkswagen двигался со стороны Колодищей в направлении улицы Героев 120-й Дивизии, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota под управлением 56-летней женщины.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Авария произошла 2 марта, около 08.20, на улице Основателей.
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