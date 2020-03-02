Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра

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«Прохождений техосмотра стало гораздо меньше. Нет определенной возможности уплаты в рассрочку. Подготовленным проектом указа эти вопросы решены. Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения. Каждый пользователь сможет оплатить сбор через ЕРИП. Новый механизм позволяет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно», - сообщает ОНТ со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.