﻿ Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра

02.03.2020 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
АиФ

«Прохождений техосмотра стало гораздо меньше. Нет определенной возможности уплаты в рассрочку. Подготовленным проектом указа эти вопросы решены. Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца. Это более комфортные условия, безусловно. Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения. Каждый пользователь сможет оплатить сбор через ЕРИП. Новый механизм позволяет платить за конкретный месяц, в котором ездит человек. Если он не ездит, то оплачивать не нужно», - сообщает ОНТ со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко.

Контролировать оплату предполагается через видеофиксацию, а именно путем сравнения баз данных. 

Минтранс: дорожный сбор отвяжут от техосмотра
В Беларуси техосмотр проходят только 50% транспортных средств
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере половина транспорта на дорогах ездит без техосмотра. Проект документа, меняющий положение дел, готов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром в Минске Land Rover сбил ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика