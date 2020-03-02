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Директор КСУП «Березовец» награжден Грамотой Ганцевичского райисполкома

02.03.2020 10:17 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Директор КСУП «Березовец» награжден Грамотой Ганцевичского райисполкома

В минувшую пятницу на заседании Ганцевичского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, богатый профессиональный и жизненный опыт, ответственность в решении поставленных задач и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие района Грамотой Ганцевичского районного исполнительного комитета награжден Владимир Григорян, директор коммунального селькохозяйственного унитарного предприятия «Березовец», который принял решение уйти на заслуженный отдых.

Директор КСУП «Березовец» награжден Грамотой Ганцевичского райисполкома
Директор КСУП «Березовец» награжден Грамотой Ганцевичского райисполкома

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В минувшую пятницу на заседании Ганцевичского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, богатый...
 
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