Директор КСУП «Березовец» награжден Грамотой Ганцевичского райисполкома

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





В минувшую пятницу на заседании Ганцевичского районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, богатый профессиональный и жизненный опыт, ответственность в решении поставленных задач и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие района Грамотой Ганцевичского районного исполнительного комитета награжден Владимир Григорян, директор коммунального селькохозяйственного унитарного предприятия «Березовец», который принял решение уйти на заслуженный отдых.





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