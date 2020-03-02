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Утром в Минске Land Rover сбил ребенка

02.03.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 2 марта на столичной улице Парниковой ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 08.30 52-летний водитель Land Rover ехал со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Ваньковича и сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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