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Утром в Минске Land Rover сбил ребенка
Источник материала: Tut.by
Утром 2 марта на столичной улице Парниковой ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом
По информации инспекторов, около 08.30 52-летний водитель Land Rover ехал со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Ваньковича и сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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