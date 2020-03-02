Утром в Минске Land Rover сбил ребенка

Источник материала: Tut.by

Утром 2 марта на столичной улице Парниковой ребенок попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, около 08.30 52-летний водитель Land Rover ехал со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Ваньковича и сбил 12-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.