У православных начался Великий пост

Источник материала: Ежедневник

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Самый главный, строгий и длительный пост в этом году продлится со 2 марта по 18 апреля.

Центральный пост призван подготовить христианина к Пасхе. Духовный смысл Великого поста заключается в покаянии. Строгим он называется потому, что события, с которыми он связан, являются самыми трагическими для верующих христиан,

В течение Великого поста христиан призывают отказаться от пищи животного происхождения. Строгий монастырский устав предписывает в понедельник, среду, пятницу - сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты). Во вторник, четверг разрешается употреблять горячую пищу без масла. В субботу, воскресенье –с растительным маслом. Рыба в рационе может появиться только в Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра.

В понедельник первой недели Великого поста рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.

Впрочем, миряне постятся не так строго. Церковь рекомендует соотносить свой рацион с личными обстоятельствами, здоровьем и советами духовника.

Для детей, беременных и кормящих женщин, а также для тяжело болеющих пост серьезно смягчается.