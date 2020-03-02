Гороскоп на неделя 2-8 марта для всех знаков зодиака

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Бывают в году такие времена, когда едва ли не все идет не так, как надо. Нарушаются планы, люди ведут себя странно и непредсказуемо, даже самые простые дела требуют огромных усилий. Часто все дело в Меркурии — вернее, в периодах его ретроградного движения. Узнай, как продержаться до 10 марта и почему самая маленькая планета Солнечной системы приносит столько неприятностей.

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ОВЕН (21.03 — 20.04)

Начало недели будет благоприятным с деловой точки зрения. Вам удастся найти ответы на многие важные профессиональные вопросы. Некоторые представители знака примут важные решения, касающиеся дальнейшего развития карьеры. Не исключено, что именно сейчас вы поймете, что нужно менять, и составите новый план действий. Союзники, единомышленники и помощники появятся у вас ближе к концу недели; первый шаги нужно будет сделать самостоятельно.

Вторая половина недели будет довольно напряженной. Вероятны какие-то незапланированные расходы, финансовые трудности. Избегайте любых поспешных решений, связанных с деньгами, подумайте дважды, стоит ли делать какие-то покупки.

Вся неделя требует осторожности и разборчивости в общении. Не торопитесь делиться с кем-то важной информацией, раскрывать свои секреты. Вообще, на этой неделе гораздо полезнее будет слушать, чем говорить.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

В течение всей недели будет преобладать влияние позитивных тенденций, но в первые ее дни эмоциональный фон будет напряженным, и вряд ли вам удастся совершенно избежать неприятным моментом. Иногда вы раздражаетесь и сердитесь из-за пустяков, можете говорить окружающим обидные вещи, провоцировать конфликты, а потом жалеть об этом. Как только удастся взять себя в руки и восстановить душевное равновесие, вы почувствуете себя гораздо лучше.

Вторая половина недели приносит перемены к лучшему во многих сферах жизни. В это время вероятны события, которые вас порадуют, и какие-то приятные сюрпризы. Старайтесь никуда не торопиться: именно взвешенные решения и хорошо обдуманные действия ведут вас к цели. Будет возможность раньше других получить какую-то важную информацию; благодаря ей вы опередите давних соперников.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

В начале недели может огорчать слишком медленное развитие событий. Вы стремитесь достичь нужных результатов как можно быстрее, но ситуация складывается не слишком благоприятная, вероятны многочисленные задержки, а также ошибки, исправление которых тоже отнимает время. Важно реагировать на это максимально спокойно, чтобы под влиянием эмоций не совершить новых промахов.

В остальном неделя благоприятна. Она подходит для работы над многими разными проектами, в первую очередь – требующими серьезного подхода, ответственного отношения к делам. Многим Близнецам пригодится то, чему они успели научиться раньше.

Гармонично складываются личные отношения. Если возникают какие-то разногласия, вы делаете все возможное, чтобы не допустить серьезного конфликта. Интуиция всегда безошибочно подсказывает, когда лучше пойти на уступки, а когда – проявить твердость.

РАК (22.06 — 22.07)

На этой неделе забот у вас будет куда больше, чем обычно; график станет более насыщенной, порой вы будете с трудом выкраивать время для отдыха. Некоторым Ракам придется заниматься несколькими делами одновременно, удерживая в голове много разнообразной информации. Сначала это будет трудно, но потом вы привыкнете к такому режиму, станете чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Появляются новые профессиональные обязанности, часто приходится заниматься тем, что раньше делали другие, и учиться на ходу. Это нелегко, но вы прекрасно понимаете, что старания не напрасны, и не ошибаетесь: вас щедро вознаградят за труды.

Отношения с близкими не всегда складываются легко, но вы стараетесь сохранить мир, даже если для этого приходится проявлять чудеса терпения.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Противоречивая неделя. Вы слишком часто боритесь с кем-то, тратите силы на бессмысленные схватки и споры, вместо того чтобы заняться делами, действительно важными для вас. От решения рабочих задач часто отвлекают коллеги. Иногда им требуется ваша помощь или совет, но нередко к вам обращаются просто потому, что не понимают, чем именно вы заняты. Не исключены беседы с руководством, которые начнутся в неприятном ключе, а завершатся признанием ваших заслуг.

В личных отношениях тоже не все просто и однозначно. Вы не всегда уверены в правильности решений, принятых раньше. Ваши сомнения могут тревожить и огорчать близкого человека. Трудно вести какие-то важные разговоры, потому что вы и собственным чувствам не доверяете. Нужно время, чтобы во всем разобраться.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Старайтесь сохранять спокойствие в начале недели, даже если не все будет идти так, как хотелось бы. Это тот самый период, когда самообладание является обязательным условием успеха. Необдуманные поступки, слова, сказанные сгоряча, могут заметно осложнить и вашу жизнь, и жизнь ваших близких. Нежелательна спешка при решении финансовых вопросов. Даже если речь идет о незначительной сумме, не стоит расставаться с ней, не подумав дважды.

Неоднозначно складываются деловые отношения. Вас могут критиковать люди, которые прежде поддерживали. Некоторые Девы поймут, что пора положить конец долгому сотрудничеству, нужно искать новых союзников и партнеров.

С близкими вы отлично ладите, легко находите общий язык. Легко будет помириться с теми, с кем вы были в ссоре: обе стороны готовы признать и исправить свои ошибки.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Начало недели не обойдется без трудностей. Многих Весов раздражает то, что они топчутся на месте, не могут вовремя довести начатое до конца и взяться за дело, которое обещает новые перспективы. К тому же приходится тратить много времени на то, что вам не слишком интересно, да и общение не всегда радует. Люди, которые прежде понимали и поддерживали вас, сейчас подвергают сомнению ваши идеи и критикуют поступки. Особенно обидными кажутся замечания тех, для кого вы многое сделали.

Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, дела идут все лучше. Вы видите возможности, которых прежде не замечали, чувствуете себя спокойнее и увереннее. Для некоторых Весов вторая половина недели будет связана с новыми возможностями, касающимися работы и карьеры. Не бойтесь браться за трудные дела: скорее всего, вы справитесь с ними отлично.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Эта неделя будет непростой, но многому вас научит. Изменится ваше отношение ко многим вещам, которые вы привыкли принимать как должное. Могут открыться новые перспективы в профессиональной сфере, некоторых Скорпионов ждет стремительный карьерный рост. Старайтесь учиться у окружающих, изучайте чужой опыт, не стесняйтесь задавать вопросы тем, кто знает больше, чем вы. Информация, которую вы получите сейчас, пригодится вам еще не раз.

Возможным становится урегулирование давних конфликтов, которые в последнее время особенно сильно портили вам жизнь. Вы готовы проявить снисходительность к окружающим, они благодарны вам за понимание и поддержку.

Не исключено удачное для вас решение важных финансовых вопросов. Некоторые Скорпионы смогут заметно укрепить свои позиции, найти новые источники доходов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Будьте внимательны. На этой неделе особенно легко допустить ошибки, принять неверные решения. Вы часто бываете слишком доверчивыми, немного здорового скептицизма вам сейчас не помешало бы. Не исключены какие-то неожиданные происшествия, странные события, которые сначала собьют с толку, а потом натолкнут на интересные мысли. Имейте в виду, что сейчас лучше не размышлять вслух, не делиться с кем-то своими идеями, пока они не оформились окончательно. Вам чаще обычного нужна поддержка близких, но они не всегда понимают это. Не стесняйтесь просить о помощи – это многое упростит, позволит избежать неприятных моментов и взаимных обид. Во второй половине недели будет возможность урегулировать какие-то давние конфликты, добиться перемен к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Вам нужно очень многое сделать. Хорошая новость заключается в том, что вы можете заниматься именно тем, к чему лежит душа. Некоторые Козероги смогут бросить все силы на реализацию идей, которые давно вынашивали. Складываются благоприятные обстоятельства для поиска союзников: вы можете многим рассказать о своих планах, во внимательных слушателях не будет недостатка.

Не исключено, что придется принимать какие-то важные решения, касающиеся денег и имущества. Это не всегда просто, потому что информации у вас мало, а ситуация сложилась явно неоднозначная, в ней много нюансов и деталей, которые нужно учесть. Можно обращаться за советами к тем, кто прежде уже не раз давал вам толковые подсказки.

Вероятны интересные предложения, касающиеся работы. Не исключено, что вы поймете, что именно следует делать сейчас, чтобы добиться карьерного роста в ближайшее время.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Все идет хорошо, и беспокоиться особенно не о чем. Эта неделя подходит для того, чтобы экспериментировать, придумывать и пробовать что-то новое. Вы замечаете то. Чего не увидели другие, поэтому часто опережаете соперников, находите способ обезоружить конкурентов. Это подходящая неделя для встреч с потенциальными партнерами и работодателями. Вы сможете показать себя с лучшей стороны.

Можно навести порядок в семейных делах, избавиться от всего, что в последнее время осложняло жизнь вам и вашим близким. Будет возможность наладить отношения с родственниками, с которыми вы в последнее время часто ссорились, положить конец недопониманию.

Высок творческий потенциал. Вас бесконечно радуют дела, которые позволяют дать волю фантазии, по-новому взглянуть на привычные вещи. Некоторые Водолеи обзаведутся новым хобби.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Вы энергичны и настроены решительно. Это очень хорошо, поскольку в течение недели вам предстоит бороться и не сдаваться, отстаивать свою точку зрения в спорах, преодолевать влияние неблагоприятных обстоятельств. Для кого-то все это было бы довольно утомительно, а вы наверняка будете получать удовольствие от происходящего. Знания, полученные раньше, помогут вам одержать важные победы. Не исключено, что именно благодаря им вы обезоружите соперников и найдете влиятельных помощников.

Вы действуете очень быстро, а думаете еще быстрее. Окружающие часто просто не успевают за вами. Иногда стоит делать паузы просто для того, чтобы союзники от вас не отставали. Это и вас, и их избавит от неприятных переживаний.

Возможны перемены в личных отношениях. Вы понимаете чувства своих близких, часто не нуждаетесь в словах и подсказках для того, чтобы догадаться об их тайных желаниях и мечтах.

Гороскоп от horo.mail.ru .