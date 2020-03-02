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Турецко-сирийский конфликт: Путина попросили «уйти с пути»
02.03.2020 09:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: web.archive.org
27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит», развернутую в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.
Накануне Эрдоган попросил Путина «уйти с пути» и оставить Турцию «один на один» с Сирией, пишет
В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия – единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях. Песков напомнил также, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.
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27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит», развернутую в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.
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