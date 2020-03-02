Турецко-сирийский конфликт: Путина попросили «уйти с пути»

Источник материала: Ежедневник

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27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит», развернутую в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.

Накануне Эрдоган попросил Путина «уйти с пути» и оставить Турцию «один на один» с Сирией, пишет РБК . Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска вошли на сирийскую территорию не по приглашению сирийского президента Башара Асада, а по приглашению народа Сирии.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия – единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях. Песков напомнил также, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.



«К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», — сказал он.



