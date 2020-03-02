ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турецко-сирийский конфликт: Путина попросили «уйти с пути»

02.03.2020 09:02 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: web.archive.org

27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит», развернутую в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.

Накануне Эрдоган попросил Путина «уйти с пути» и оставить Турцию «один на один» с Сирией, пишет РБК. Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие войска вошли на сирийскую территорию не по приглашению сирийского президента Башара Асада, а по приглашению народа Сирии.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия – единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях. Песков напомнил также, что согласно сочинским договоренностям Турция должна была обеспечить «режим неактивности» боевиков на территории Сирии.

«К сожалению, эти обязательства Турция не выполнила, и террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы», — сказал он.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 февраля Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит», развернутую в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест проиграет «Шахтеру», «Юнайтед» одолеет «МанСити», а в UFC 8 марта женский бой. Наши прогнозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика