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В ГАИ рассказали подробности столкновения такси и фуры под Брестом на трассе М1 у Клейник
02.03.2020 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Машина такси
Авария произошла 29 февраля в 2.09 около деревни Клейники. По предварительной информации, такси под управлением 37-летней брестчанки с четырьмя пассажирами в салоне двигалось в сторону областного центра. При выезде со второстепенной дороги на трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации таксистка не убедилась в безопасности движения и столкнулась с грузовиком "ДАФ" в составе с полуприцепом.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров такси - житель Бреста 1993 года рождения и житель Малориты 1990 года рождения.
С различными травмами их госпитализировали в больницу. Водитель фуры, 30-летний работник одного из транспортных предприятий Бреста, не пострадал.
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