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В ГАИ рассказали подробности столкновения такси и фуры под Брестом на трассе М1 у Клейник

02.03.2020 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Машина такси столкнулась с грузовым автомобилем в Брестском районе, пострадали три человека, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова.

В ГАИ рассказали подробности столкновения такси и фуры под Брестом на трассе М1 у Клейник

Авария произошла 29 февраля в 2.09 около деревни Клейники. По предварительной информации, такси под управлением 37-летней брестчанки с четырьмя пассажирами в салоне двигалось в сторону областного центра. При выезде со второстепенной дороги на трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации таксистка не убедилась в безопасности движения и столкнулась с грузовиком "ДАФ" в составе с полуприцепом.

В ГАИ рассказали подробности столкновения такси и фуры под Брестом на трассе М1 у Клейник

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров такси - житель Бреста 1993 года рождения и житель Малориты 1990 года рождения.

В ГАИ рассказали подробности столкновения такси и фуры под Брестом на трассе М1 у Клейник

С различными травмами их госпитализировали в больницу. Водитель фуры, 30-летний работник одного из транспортных предприятий Бреста, не пострадал.

смотрите фото и видео от очевидцев с места происшествия

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Машина такси столкнулась с грузовым автомобилем в Брестском районе, пострадали три человека, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде...
 
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