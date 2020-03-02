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Автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка

02.03.2020 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка, его госпитализировали, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 февраля около 18.10. По предварительной информации, за рулем такси "Тойота Приус" был водитель 1990 года рождения. Мужчина двигался по стоянке у торгового центра на улице Московской. Внезапно из-за припаркованной машины выбежал мальчик. Водитель не смог предотвратить наезд. Ребенка с ушибами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу.

Автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать местонахождение детей, регулярно напоминать им о правилах дорожного движения и собственным примером показывать, как их соблюдать.

 
Теги: Брест
 
 
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