Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте автомобиль такси на парковке сбил 10-летнего ребенка, его госпитализировали, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.





Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 февраля около 18.10. По предварительной информации, за рулем такси "Тойота Приус" был водитель 1990 года рождения. Мужчина двигался по стоянке у торгового центра на улице Московской. Внезапно из-за припаркованной машины выбежал мальчик. Водитель не смог предотвратить наезд. Ребенка с ушибами госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу.





Госавтоинспекция призывает родителей контролировать местонахождение детей, регулярно напоминать им о правилах дорожного движения и собственным примером показывать, как их соблюдать.