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Юные слуцкие борцы стали победителями открытого областного турнира

02.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Юные слуцкие борцы стали победителями открытого областного турнира

В Слуцке прошёл юбилейный открытый областной турнир по борьбе вольной памяти Героев СССР Бруй Фёдора Филипповича и Уласовца Александра Игнатьевича. Об этом сообщается в группе Слуцкой СДЮШОР.

По мнению главного судьи соревнований, старшего тренера-преподавателя отделения вольной борьбы Дмитрия Иосифовича Рудяка, наш традиционный турнир продолжает набирать популярность среди борцов. В этот раз к нам приехали 196 участников – мальчишки и девчонки 2008-2011 годов рождения из Слуцка, Минска, Любани, Старых Дорог, Солигорска, Клецка, Пинска, Бреста, Гомеля и ряда других городов.

28 февраля 2020 года в игровом зале Слуцкой СДЮШОР на двух борцовских коврах участники соревнований с полной отдачей боролись за призы и звание стать лучшими.

Юные слуцкие борцы стали победителями открытого областного турнира

Каждый из участников турнира хотел унеси с собой памятные призы, но для этого, естественно, нужно было стать лучшим из лучших: за 1-ое место победители были награждены медалями, грамотами, оригинальными статуэтками и майками с логотипом; за 2-ое и 3-ие места – медалями и грамотами.

В очередной раз можно с уверенностью сказать, что терпение, настойчивость, упорство и желание бороться дают свои положительные результаты! Поэтому, с большой радостью хотим поздравить наших победителей, призёров и их тренеров с достижениями в данном турнире:

1 МЕСТО

  • Прилищ Никита, в/к 23 кг. (тренер Проневич Г.В.)
  • Саргинова Ангелина, в/к 36 кг. (тренер Рудяк Д.И.)
  • Садыков Александр, в/к 26 кг. (тренер Рудяк Д.И.)
  • Шахнович Дмитрий, в/к 42 кг (Рудяк Д.И.)

2 МЕСТО

  • Рудяк Алексей, в/к 23 кг. (тренер Рудяк Д.И.)
  • Барисевич Матвей, в/к 35 кг. (тренер Рудяк Д.И.)

3 МЕСТО

  • Березовский Денис, в/к 23 кг. (тренер Савченко Н.И.)
  • Гуринович Никита, в/к 30 кг. (тренер Проневич Г.В.)
  • Коленда Роман, в/к 35 кг. (тренер Проневич Г.В.)
  • Бараян Саркис, в/к 35 кг. (тренер Рудяк Д.И.)
  • Гулиев Рамиль, в/к 53 кг. (тренер Проневич Г.В.)


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Слуцке прошёл юбилейный открытый областной турнир по борьбе вольной памяти Героев СССР Бруй Фёдора Филипповича и Уласовца Александра Игнатьевича.
 
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