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Юные слуцкие борцы стали победителями открытого областного турнира
02.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке прошёл юбилейный открытый областной турнир по борьбе вольной памяти Героев СССР Бруй Фёдора Филипповича и Уласовца Александра Игнатьевича. Об этом сообщается
По мнению главного судьи соревнований, старшего тренера-преподавателя отделения вольной борьбы Дмитрия Иосифовича Рудяка, наш традиционный турнир продолжает набирать популярность среди борцов. В этот раз к нам приехали 196 участников – мальчишки и девчонки 2008-2011 годов рождения из Слуцка, Минска, Любани, Старых Дорог, Солигорска, Клецка, Пинска, Бреста, Гомеля и ряда других городов.
28 февраля 2020 года в игровом зале Слуцкой СДЮШОР на двух борцовских коврах участники соревнований с полной отдачей боролись за призы и звание стать лучшими.
Каждый из участников турнира хотел унеси с собой памятные призы, но для этого, естественно, нужно было стать лучшим из лучших: за 1-ое место победители были награждены медалями, грамотами, оригинальными статуэтками и майками с логотипом; за 2-ое и 3-ие места – медалями и грамотами.
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В Слуцке прошёл юбилейный открытый областной турнир по борьбе вольной памяти Героев СССР Бруй Фёдора Филипповича и Уласовца Александра Игнатьевича.
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