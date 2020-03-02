Отпугиватель воров: посмотрите, что придумали хозяева дома, чтобы защититься от краж

Источник материала: Tut.by

В Калифорнии люди придумали оригинальный способ защиты своего дома от воров, которые нередко наведывались к ним во двор. Все, что им понадобилось — датчик движения и мощный распылитель воды. Самодельный «отпугиватель» установили во дворе, прямо под камерой видеонаблюдения. Оказалось, что он прекрасно работает: посмотрите, что произошло, когда очередной вор подобрался слишком близко!