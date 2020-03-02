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Места въезда и входа в пограничную полосу изменились

02.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В 2019 году были определены места и время для посещения пограничной полосы за рубежом инженерных сооружений. С учетом особенностей местности, деятельности субъектов хозяйствования, а также интересов жителей приграничья места пропуска изменились.

По согласованию с местными органами власти таких мест в Пинском районе 34.

С информацией о местах и времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.

Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить, перейдя по следующей ссылке: https://www.gpk.gov.by/pogranichnaya-zona/gate-maps/pinsk/

Для удобства можно кликнуть на выбранное место, и появится всплывающее окно с точными геоданными и временем пропуска, также есть возможность автоматического перехода в навигационный сервис.

Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска --- до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц --- до 5 рабочих дней.

Напомним, что граждане должны предварительно по телефону уведомить пограничников в ближайшем подразделении о цели посещения погранполосы и времени нахождения в ней (тел: оперативный дежурный погранотряда: 8 (0165) 65-85-13, пограничный пост «Невель»: 8 (0165) 67-51-81, пограничный пост «Ладорож»: 8 (01652) 67-58-38, пограничный пост «Трушево»: 8 (01655) 3-67-23).

В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.

В целях обеспечения пограничной безопасности уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной полосе.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

 
 
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В 2019 году были определены места и время для посещения пограничной полосы за рубежом инженерных сооружений. С учетом особенностей местности, деятельности...
 
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