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Продажа цветов к 8 Марта: ИП регистрировать не нужно, а лишь уплатить единый налог

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Продажа цветов к 8 Марта: ИП регистрировать не нужно, а лишь уплатить единый налог

Для того, чтобы продавать цветы и продукцию цветоводства, нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также предоставлять отчетность, нужно лишь уведомить налоговую и уплатить единый налог. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

До начала продажи цветов и продукции цветоводства в налоговую инспекцию следует представить письменное уведомление, указав в нем вид товара, период осуществления продаж, место продажи, и уплатить единый налог. Расчет суммы единого налога произведут в налоговой.

Если есть справка, что цветы продавец либо его близкие родственники вырастили на своем дачном или приусадебном участке, ставка единого налога за месяц при реализации цветов, их семян и рассады составит для Гродно Br41, Лиды — Br39, для Волковыска, Новогрудка, Слонима и Сморгони — Br38, в других населенных пунктах области — Br32. Если справки нет, то ставка единого налога за месяц составляет для Гродно Br63, Лиды — Br55, для других населенных пунктов региона — Br54.

«Продажу цветов и иной продукции цветоводства можно осуществлять на выставках, ярмарках и в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами торговых местах», — отметили в инспекции МНС. В случае осуществления продаж на торговых местах, выставках, ярмарках, путем развозной или разносной торговли в течение месяца менее 15 дней к ставке единого налога налоговым органом применится понижающий коэффициент 0,5.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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