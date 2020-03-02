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«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

02.03.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее капитана Флёрова. Попав в засаду, бойцы расстреляли оставшиеся снаряды. А капитан отдал приказ ликвидировать БМ-13.

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Последней на воздух взлетела машина Флёрова. Чтобы фашисты не разгадали тайну «катюши», он подорвал установку вместе с собой.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Марина Смирнова, внучка Героя Российской Федерации, капитана Ивана Флёрова:
Я даже помню, что рассказывала врач Осокина, была с ним вместе. Она видела, что Иван Андреевич был уже ранен. «Была кровь на виске, и единственное, что он нам сказал: «Собирайтесь несколько человек, уходите лесами!» А сам побежал к головной машине. И в этот момент, – она рассказывала бабушке, – Я поняла, что все! Он это все равно сделает».

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Если бы машины достались врагу, то самым легким бы наказанием был штрафной батальон, а вероятнее всего – расстрел.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):
Немцы ничего не получили абсолютно. Груда искореженного металла и всё. 

После боя немцы, осмотрев место, сняли с убитых награды, оружие и забрали документы. Хоронили «флёровцев» местные жители. 

Василий Хрюкин:
Иван Андреевич был похоронен местными жителями в братской могиле. Потому что немцы ничего не получили, и всех погибших батарейцев местные жители собрали и в братской могиле похоронили. 

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Марина Смирнова:
Я помню, как было открытие памятника в деревне Богатырь. Поле, где потом нашли останки, было всё в людях. Все окрестные деревни были там. Жительница рассказывала, что, да, помнили вот эти «катюши» он взорвал. Это было ночью. И утром тело просто сами жители быстренько присыпали землей. Говорили, что на поле где-то – где-то здесь на поле. Но дело в том, что того человека, который хоронил эти останки, его расстреляли немцы. Потому что он им так и не сказал, где.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Один из участников этих событий каждый год 9 мая приезжал на могилу своих однополчан. После 1984 года такие поездки прекратились. Захоронение было утрачено. А после поле распахали.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка
 Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
Подвиг Флёрова сразу обнародован не был. После войны его семье приходило извещение о том, что он пропал без вести. И только в 1963-м он был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Марина Смирнова:
Мы, сама семья, мы знаем от папы, что пришла им бумага после войны, что погиб, нет места – без вести пропавший. Но знали, что служил в секретных войсках. Никто даже не знал, что «катюши» – это он. Обнаружилось случайно, потому что был гриф секретности очень долго. И этот гриф со многих документов еще не снят. А с части документов был снят год назад. Я услышала об этом по телевизору, а именно о награждении орденом Отечественной войны. Это 1963 год.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Министерство обороны только в прошлом году с этих документов сняло секретность. Они были обнародованы, и я услышала по телевизору об этом сама. Потом уже залезла в интернет. И увидела: действительно, подпись моей бабушки, что она сдает этот орден в музей советской армии. И там он сейчас и находится.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

По иронии судьбы имя героя нашей земле вернули архивы вермахта, в которых подробно описывались события лета 41-го и та самоотверженность, с которой батарея сражалась за Родину. И лишь в 1995 году Ивану Флёрову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Марина Смирнова:
Это было настолько неожиданно, ведь папа 30 лет не знал, как погиб его отец. И именно в этом же возрасте, как погиб дед, – в 37 лет – мой отец узнал о его подвиге. Но было очень много сомнений, действительно ли это его отец. Его пригласили в тот момент в издательство «Военные знания». Там было несколько батарейцев деда, и когда вошел папа, они все встали, потому что это наш, говорит, командир пришел. Настолько мой отец был похож на своего отца.

Сегодня имя легендарного капитана носят улицы в нескольких городах России, в Орше, а также центральная площадь в его родном селе Двуречки. Интересный факт: это село – единственное в России, подарившее стране сразу четверых Героев Советского Союза и Флёрова. В его бывшем доме открыт музей памяти. А на стене висит пожелтевшее от времени письмо, которое капитан успел спрятать в гильзе патрона. 

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Письмо И.А. Флёрова жене:
Валя! Может быть, больше не встретимся. Последняя просьба к тебе: воспитай сына честным, правдивым и преданным Родине человеком. Пусть сыну будет дорога память об отце.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Марина Смирнова:
Я все время думаю – что же давало силы деду? Ведь молодой человек, дома маленький сын, жена. Вот, наверное, дуб этот дал силы.

Мы, кстати, с моей дочерью раньше приходили в Академию Петра Великого, у них во дворе рос огромный-огромный петровский дуб. Мы его всегда называли тоже «дедушкин дуб». Вот вы знаете, наверное, все-таки истоки этого героизма именно дает родина. Вот как дуб этот был, так вот я считаю, и дед мой был вот таким.

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Василий Хрюкин:
Одно село в России такое. Не нашли пока еще наши архивы, чтобы было еще одно такое село в Российской Федерации, где было пять героев. Любовь людей к отчему краю, к малой родине, к семье, к родителям. Они знали, что защищали. Поэтому никто не боялся врага. Отсюда героизм такой.

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

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Люди в материале: Иван Флеров, Марина Смирнова, Эдуард Герасименок, Василий Хрюкин, Анна Сосновская

 
 
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В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее капитана Флёрова. Попав в засаду, бойцы расстреляли оставшиеся снаряды. А капитан отдал...
 
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