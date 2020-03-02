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Концерт вокалиста Rammstein в Минске состоится, несмотря на жалобы активистов
Источник материала: Tut.by
Несмотря на недавние
Организаторы отмечают, что вся разрешительная документация на проведение шоу группы уже получена, нормы и правила проведения мероприятий соблюдены, концерту присвоена категория «18+». Они заверяют, что видео проходящего тура есть в свободном доступе, на сцене не происходит никаких неподобающих действий или провокаций. Это их ответ на жалобы минских активистов, которые, напомним, неделю тому
Первое выступление Lindemann на территории СНГ пройдет уже сегодня вечером, 2 марта, в Петербурге. Белорусские организаторы посетят этот концерт, чтобы учесть все технические нюансы и для минского выступления коллектива.
— Минск ожидает шоу мирового масштаба, — рассказывает Александр Косач, организатор концерта. — Поэтому для нас важно в первую очередь подготовить площадку, а не тратить энергию и силы на борьбу с беспочвенными петициями о претензиях к личной жизни одного из участников группы. Для нас гораздо важнее, чтобы концерт прошел с аншлагом, как это происходит во всех городах тура, чтобы и Минск попал в отчеты тура под грифом sold out.
Участники Lindemann записали ролик, в котором приглашают вас на свой концерт в белорусской столице. В видео мультиинструменталист Петер Тэгтгрен говорит: «Привет, Беларусь! Мы приезжаем к вам в среду, приходите. Шоу точно состоится, уверен на 100%. Правильно, парни? Так что надеюсь увидеть вас на концерте в среду. Черт, я повредил палец».
Уже в ближайшую среду коллектив выступит в Минске: 4 марта столичный Дворец спорта будет раскачивать сольный проект солиста группы Rammstein, на него осталось меньше 500 билетов.
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Концерту группы Lindemann 4 марта в Минске - быть. Об этом TUT.BY сообщили организаторы столичного выступления коллектива. В подтверждение этому участники группы записали...
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