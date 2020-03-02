Путин объяснил, почему ни одной стране мира не придет в голову воевать с ней

Источник материала: Ежедневник

фото: ria.ru

Российский президент заявил, что РФ благодаря созданию новых видов оружия перестала быть в роли "догоняющего" государства.

В интервью ТАСС президент подчеркнул, что Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, «чтобы никому в голову не пришло воевать с нами".

Путин проинформировал, что Россия по объему финансирования «оборонки» занимает 7-е место в мире. Впереди нее - США, Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония. При этом Россия, по словам Путина, перестала быть в роли "догоняющего" государства в оборонной сфере. Это произошло благодаря созданию систем ударного наступательного оружия, «которых нет в мире».

«Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда", - резюмировал Путин. Он уточнил, что имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

При этом численность армии России сокращается. Если в 2000 году в ВС РФ насчитывалось более 1,3 млн человек, то сегодня достаточно немногим более 1 млн. При этом доля современной техники в войсках выросла с 6% до 70%.