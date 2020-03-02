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Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

02.03.2020 12:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. На юго-западе Мексики может произойти извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

Накануне в штате Мичоакан было зафиксировано несколько подземных толчков. В связи с этим эксперты считают, что на расстоянии от 10 до 15 километров под землей могло начаться движение магмы.

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

Однако специалисты пока не дают точных оценок, когда следует ждать извержение. При этом местные власти пока не ведут речь об эвакуации жителей.

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

Штат Мичоакан расположен в центре Транс-мексиканского вулканического пояса, где находится большинство действующих вулканов страны. Только с января в этом регионе произошло более 3 тысяч небольших землетрясений.

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Новости Мексики. На юго-западе Мексики может произойти извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Накануне в штате Мичоакан было...
 
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