ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников

02.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников

Победителями и призерами московской олимпиады по программированию «Технокубок» стали 15 белорусских школьников, сообщил БЕЛТА тренер по спортивному программированию, педагог дополнительного образования «Клуба юных пожарных г.Мозыря» Алексей Борунов.

Очный заключительный этап олимпиады прошел 1 марта на 17 площадках семи стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. Всего в отборах участвовали более 4,5 тыс. школьников, на финал по результатам четырех отборочных раундов приехали 578 ребят. Им нужно было в течение трех часов решить 8 алгоритмических задач. Разработанные программы отправлялись через интернет в автоматическую систему тестирования на платформе Codeforces. Выше в таблице результатов оказывался тот, кто верно написал наибольшее количество программ и сдал их на проверку раньше других.

Дипломами олимпиады награждены 144 участника, 15 из них — школьники Беларуси. Дипломами I степени отмечены Сергей Процкий, Лицей БГУ, и Станислав Дамасевич, «Клуб юных пожарных г.Мозыря».

Дипломов II степени удостоены Андрей Костяной, гимназия №51 г.Гомеля, Андрей Мищенко и Егор Кучар, «Клуб юных пожарных г.Мозыря».

Дипломами III степени награждены Ярослав Борисов, гимназия №8 г.Витебска, Павел Санкин, Денис Логунов, Владислав Анохов, Лицей БГУ, Константин Смирнов, Юлия Дроздова, гимназия №1 г.Витебска, Антон Керножицкий, гимназия №2 г.Могилева, Антон Харрасов, гимназия №10 г.Гомеля, Максим Шишков, средняя школа №41 г.Витебска, и Даниил Забавский, гимназия №10 г.Минска.

Среди организаторов олимпиады — Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет имени Баумана. В этом учебном году состязание вошло в перечень олимпиад школьников и имеет первый уровень, дающий право победителям и призерам соревнования получить льготы при поступлении во многие высшие учебные заведения России.

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителями и призерами московской олимпиады по программированию «Технокубок» стали 15 белорусских школьников, сообщил БЕЛТА тренер по спортивному...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Так им и надо!». Комментаторы устроили танцы на костях после трагедии с сухим льдом на вечеринке блогера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика