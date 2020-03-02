ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Речицкие школьники вернулись из Италии, где бушует коронавирус. Всех изолировали

02.03.2020 12:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Речицком районе школьников, которые вернулись из Италии, оставили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики, пишет TUT.by.

11 детей в составе организованной группы отдыхали в итальянском Таварнелле. 28 февраля они вернулись в Речицу. Но по домам их не пустили, а разместили в социально-педагогическом центре.

В Гомельском облисполкоме сказали, что это не карантин, а меры предосторожности, которые согласованы с Минздравом. Город Таварнелле находится в провинции Флоренция, и там случаев коронавируса не зафиксировано, уточнили городские власти.

Детям и сопровождающего их педагога предоставили питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы ученики не отстали от школьной программы, с ними проводятся занятия. В социально-педагогическом центре рассказали, что все дети чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет.

Напомним, Италия – лидер в Европе по числу подхвативших коронавирусную инфекцию:1694 человека, 34 человека скончались. Десять городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, останутся в полной изоляции до 15 марта.

Сейчас в Беларуси, по последним данными Минздрава, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет. Лабораторно подтвержденный случай коронавируса выявлен у студента БНТУ из Ирана.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.

Читайте по теме: В Беларусь попал коронавирус. А вы умеете от него правильно защищаться? Пройдите тест по данным ВОЗ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речицком районе школьников, которые вернулись из Италии, оставили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поздравляем с победой в республиканском конкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика