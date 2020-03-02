Речицкие школьники вернулись из Италии, где бушует коронавирус. Всех изолировали

Источник материала: KYKY

В Речицком районе школьников, которые вернулись из Италии, оставили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики, пишет TUT.by.

11 детей в составе организованной группы отдыхали в итальянском Таварнелле. 28 февраля они вернулись в Речицу. Но по домам их не пустили, а разместили в социально-педагогическом центре.

В Гомельском облисполкоме сказали, что это не карантин, а меры предосторожности, которые согласованы с Минздравом. Город Таварнелле находится в провинции Флоренция, и там случаев коронавируса не зафиксировано, уточнили городские власти.

Детям и сопровождающего их педагога предоставили питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы ученики не отстали от школьной программы, с ними проводятся занятия. В социально-педагогическом центре рассказали, что все дети чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет.

Напомним, Италия – лидер в Европе по числу подхвативших коронавирусную инфекцию:1694 человека, 34 человека скончались. Десять городов в северной области Ломбардия и один город в соседней Венето, где выявлены локальные вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, останутся в полной изоляции до 15 марта.

Сейчас в Беларуси, по последним данными Минздрава, в больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет. Лабораторно подтвержденный случай коронавируса выявлен у студента БНТУ из Ирана.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.