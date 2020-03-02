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Поздравляем с победой в республиканском конкурсе

02.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

26-27 февраля в Минске состоялся заключительный этап XXXI республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи.

Участникам заключительного этапа конкурса была предложена обширная и интересная программа с посещением государственных научных учреждений НАН Беларуси, а также состоялась защита работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи по научным секциям.

Работа учащейся 11 «А» класса гимназии Анастасии Дорош, победителя (1 место) областного этапа республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи, вызвала живой интерес у членов жюри. По итогам защиты Анастасия награждена Дипломом III степени.

Поздравляем Анастасию и её руководителя- учителя биологии Слинка Светлану Владимировну.




 
Теги: Минск
 
 
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26-27 февраля в Минске состоялся заключительный этап XXXI республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся...
 
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