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Пинские учащиеся в рамках акции "Я служу!" посетили войсковую часть 1235 Пинского погранотряда

02.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В феврале Белорусский республиканский союз молодежи дал старт новому этапу республиканской акции «Я служу!».




На протяжении года школьников и учащихся колледжей и лицея будут знакомить со службой в армии. На днях такое мероприятие прошло в войсковой части 1235 Пинского погранотряда.




Ребят и их родителей познакомили с частью, рассказали о том, как ведется служба на границе, с чем сталкиваются бойцы. На тренировочной контрольно-следовой полосе гостям показали, как по следам определить, в какую сторону двигался нарушитель. Рассказали и о материальном обеспечении пограничных постов.




Однако больше всего ребят впечатлила демонстрация снаряжения, в котором производится патрулирование приграничных территорий, а также вооружения. У юношей была возможность примерить тяжелые бронежилеты и попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова.




Реализуя этот проект, БРСМ ставит перед собой задачу сформировать у родителей и молодежи, в том числе призывного возраста, понимание необходимости службы в Вооруженных Силах, создать положительный имидж армии.




Ирина ДЕНИСОВИЧ
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В феврале Белорусский республиканский союз молодежи дал старт новому этапу республиканской акции «Я служу!». На протяжении года школьников и учащихся...
 
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