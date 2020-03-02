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Тинт, который не сушит губы, и патчи с артишоком. 15 классных бьюти-новинок прошлого месяца

02.03.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, но бьюти-эксперт LADY Анастасия Величко готова рассказать об интересных запусках, которые случились в течение прошлого месяца.

В обзоре — лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Belkosmex (те самые, что стояли у истоков белорусских патчей) запустили в продажу новую линейку J-beauty: в нее вошли 10 масок на нетканой основе — как для лица, так и для век.

Из этой десятки мы выделили для себя несколько средств. В частности, маску-пилинг на основе кислот (миндальной, молочной, гликолевой) — она предназначена для всего лица. Это отличный вариант экспресс-ухода на ближайший месяц: пока солнце еще не палит с африканским усердием, такая маска не принесет вреда — только пользу. Кстати, кислоты здесь отлично сбалансированы бетаином, пантенолом, аллантоином и другими смягчающими компонентами.


А еще стоит присмотреться к маске для век CICA с центеллой азиатской, мадекассосидом (еще более эффективная выдержка из той же центеллы) и морским коллагеном. Судя по составу, успокаивать и увлажнять кожу эти патчи будут отлично: надо брать, не задумываясь.


Расширил линейку масок в феврале и бренд Uriage: на прилавках появилась их Water sleeping mask на основе термальной воды. Маска имеет гелевую текстуру — беспроигрышный вариант для любого типа кожи, и наносится строго на ночь: выкраивать время на бьюти-процедуры не придется.


У бренда Laura Mercier, который пока для нас доступен лишь онлайн, вышла новая серия праймеров Canvas. В преддверии весны мы голосуем за тот, что с эффектом сияния — Illuminating.


Относительно бюджетный бренд Zoeva в этом месяце порадовал сразу двумя новинками: консилером Authentic skin и кистью для него. Консилер, судя по отзывам блогеров, кроющий, но не самый стойкий — можно смело пройти мимо. А вот кисть № 146 внимания стоит: очень удачная форма для того, чтобы наносить консилер в уголок глаза.



Revlon запустил на белорусский рынок свою линейку Candid: в ней можно найти тональный крем, консилер и пудру. Нас больше всего привлек тон Photoready: производитель обещает, что он дает среднее покрытие с эффектом «ваша кожа, только лучше». К тому же, в ассортименте есть очень светлые оттенки — как раз для тех, кто еще не успел запастись автозагаром.


Новый тональный вышел и у миддл-маркет бренда Clarins: онлайн уже можно купить их Milky boost из весенней коллекции. Покрытие у новинки очень легкое, а в линейке всего лишь 4 оттенка, но под тон кожи подстраиваются они идеально. Если вы, как и мы, устали от плотных основ, обязательно присмотритесь.


Кстати, у Clarins вышла еще одна удачная новинка — масло-тинт Instant light intense. С формулой бренд попал в яблочко (и, признаемся, нам — в самое сердце): это очень комфортный и питательный блеск. Тинт, который не сушит губы, — вещь практически уникальная, поэтому однозначно стоит покупки.


А вот Smashbox решили уйти в матовость: онлайн уже доступны новые помады Always on cream to matte. Бренд обещает: несмотря на формат стика, новинка будет держаться так же, как и жидкие помады — вплоть до 12 часов без отпечатываний. В линейке 15 оттенков.


Мицеллярная вода от Garnier не менее популярна, чем ее аптечный предшественник. Неудивительно, что компания продолжает выпускать все больше и больше вариаций своего бестселлера. На сей раз Garnier предлагает нам попробовать мицеллярку с розовой водой: по задумке технологов марки, такая прекрасно подойдет для обладателей чувствительной кожи.


В Минск пришел бренд Ciate London! Базовую линейку марки ждать из-за границы уже не придется. Если не знаете, с чего начать знакомство, присмотритесь к румянам Marbled light: у них отличная пигментация и сияющий, но достаточно деликатный финиш.


Не хотите тратиться на румяна от Ciate London? Не вопрос: можете присмотреться к новым кремовым румянам от Maybelline. В линейке несколько оттенков, и, судя по свотчам, все они довольно повседневные.


Мы не раз рекомендовали вам гидрогелевые маски и патчи от корейской марки Petitfee — они действительно очень классные. Так вот, в гидрогелевом полку бренда прибыло: в этом месяце в продаже появилась версия Artishoke soothing, которая призвана успокаивать и увлажнять кожу. Стоит попробовать!



 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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В обзоре - лишь те средства, что уже доступны для жителей Беларуси в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить...
 
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