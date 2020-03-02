Источник материала: Новости Волковыска

«Беллегпром» предлагает убрать магазины «секонд-хенд» из крупных городов страны, чтобы создать честную конкуренцию.

Магазины «секонд-хенд» нужно если не закрыть, то убрать из областных центров, крупных городов, с центральных улиц. Такое предложение глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина высказала в эфире телеканала СТВ.

«Закрывать – не закрывать – мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере, вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц», – рассказала Татьяна Лугина.

По словам Лугиной, белорусские предприятия соблюдают все техрегламенты, а вот магазины «секонд-хенд» эти требования не выполняют. «Беллегпром» хочет, чтобы все поставщики на рынке работали идентично, что позволит создать добросовестную конкуренцию.

Лугина напомнила, что в 2019 году магазины «секонд-хенд» ввезли в Беларусь одежды на 78 миллионов долларов. «Беллегпром» подозревает, что «секонд-хенды» завозят в страну новую одежду под видом бывшей в употреблении.

По словам председателя концерна, в 2020 году в Беларуси они откроют 7 мультибрендовых магазинов «made in Belarus».

Несмотря на то что все упирается в финансовый вопрос, концерн продолжает развиваться и поставил себе цель открыть 7 магазинов по стране.