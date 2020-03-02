Надоело летать самим? Два голубя проникли в салон пассажирского самолета и попали на видео

Источник материала: Tut.by

Необычный случай произошел в Индии: там в пассажирский самолет каким-то образом пробрались два голубя! Птицы начали носиться над головами людей и развеселили пассажиров. А вот бортпроводникам, кажется, было не до смеха — именно им и пришлось выгонять голубей. Момент попал на видео.