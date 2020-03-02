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Мало кому нравится новый герб Беларуси. Минчанин не выдержал и заказал его дизайн у студии Артемия Лебедева

02.03.2020 15:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси меняют государственный герб, существующий с 1995 года, о чем мы уже рассказывали. Красная звезда станет крупнее, а контуры территории страны, материков, рисунок цветов клевера и льна – точнее. Нас ждет больше золота, но, пожалуй, самое заметное новшество – глобус и его ракурс. На нынешнем гербе на глобусе Беларусь показана вместе с большей частью России. На новом – с большей частью стран Европы.


Чем обосновано обновление герба, никто так и не понял, как не понял и целесообразности мероприятия. А судя по реакции соцсетей, его будущий внешний вид мало кому пришелся по вкусу. Минюст же говорил, что ажиотаж вокруг данной темы стал для ведомства удивлением, а изображение герба всего-навсего намерены сделать более качественным и четким. В конце концов, инициативу продвигал Геральдический совет, а заказ выполняли специалисты-художники.

Пока другой конкретики нет, минчанин Дмитрий Левковец не выдержал и заказал дизайн герба у студии Артемия Лебедева. В свою поддержку беларус запустил крауд-компанию на площадке MolaMola. Вот что там сказано: «Герб Беларуси меняют «по просьбам граждан» – такие заголовки начали появляться в медиа 13 февраля. Опросив 20 человек, оказалось, что ни один из выборки моих знакомых не был причастен к «просьбам трудящихся». <…>

Заставить бюрократическую машину слышать может только широкая огласка. И вряд ли можно найти более широкий охват обсуждения дизайна, как у студии Артемия Лебедева. Поэтому я заказал экспресс-дизайн на новый герб Республики Беларусь (на данный момент студия подтвердила заказ и ожидает оплаты [около 3340 рублей])».

Дмитрий Левковец надеется, что неравнодушная публика при помощи донатов покроет часть расходов на услуги дизайнеров Лебедева. Пока что инициатива подает надежды, о чем минчанин заявил в беседе с TUT.by: после старта кампании ему пришлось ужать лимит транзакций на карте, так как их стало слишком много. Однако, если нужная сумма не накопится, Левковец пообещал, что отдаст собственные деньги.

 
 
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В Беларуси меняют государственный герб, существующий с 1995 года, о чем мы уже рассказывали. Красная звезда станет крупнее, а контуры территории страны, материков,...
 
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