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Мало кому нравится новый герб Беларуси. Минчанин не выдержал и заказал его дизайн у студии Артемия Лебедева
Источник материала: KYKY>
В Беларуси меняют государственный герб, существующий с 1995 года, о чем мы уже
Чем обосновано обновление герба, никто так и не понял, как не понял и целесообразности мероприятия. А судя по реакции соцсетей, его будущий внешний вид мало кому пришелся по вкусу. Минюст же говорил, что ажиотаж вокруг данной темы стал для ведомства удивлением, а изображение герба всего-навсего намерены сделать более качественным и четким. В конце концов, инициативу продвигал Геральдический совет, а заказ выполняли специалисты-художники.
Пока другой конкретики нет, минчанин Дмитрий Левковец не выдержал и заказал дизайн герба у студии Артемия Лебедева. В свою поддержку беларус
Заставить бюрократическую машину слышать может только широкая огласка. И вряд ли можно найти более широкий охват обсуждения дизайна, как у студии Артемия Лебедева. Поэтому я заказал экспресс-дизайн на новый герб Республики Беларусь (на данный момент студия подтвердила заказ и ожидает оплаты [около 3340 рублей])».
Дмитрий Левковец надеется, что неравнодушная публика при помощи донатов покроет часть расходов на услуги дизайнеров Лебедева. Пока что инициатива подает надежды, о чем минчанин
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Мало кому нравится новый герб Беларуси. Минчанин не выдержал и заказал его дизайн у студии Артемия Лебедева
В Беларуси меняют государственный герб, существующий с 1995 года, о чем мы уже рассказывали. Красная звезда станет крупнее, а контуры территории страны, материков,...
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