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Экспорт российской нефти в Беларусь в 2020 году просел на 76 процентов

02.03.2020 15:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: topcor.ru

Такая статистика приводится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК РФ.

Экспорт нефти из России в Беларусь в январе-феврале составил 709,1 тыс. тонн при планировавшихся 3,851 млн тонн, передает РИА Новости со ссылакой на эти материалы.

Так, на Мозырский НПЗ в январе-феврале было поставлено 170,9 тысяч тонн при задании в 2,14 млн, на Новополоцкий НПЗ - 538,3 тысячи при задании в 1,711 млн.

В феврале на Мозырский НПЗ было поставлено 104,7 тыс. тонн при задании в 1,034 млн, на Новополоцкий НПЗ – 197,2 тыс. тонн при задании в 827 тыс.

Согласно договоренности между правительствами двух стран,  поставки нефти из России в Беларусь должны составить d 2020 году 24 млн тонн.

 
 
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Такая статистика приводится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК РФ.
 
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