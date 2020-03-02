Экспорт российской нефти в Беларусь в 2020 году просел на 76 процентов

Источник материала: Ежедневник

фото: topcor.ru

Такая статистика приводится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК РФ.

Экспорт нефти из России в Беларусь в январе-феврале составил 709,1 тыс. тонн при планировавшихся 3,851 млн тонн, передает РИА Новости со ссылакой на эти материалы.

Так, на Мозырский НПЗ в январе-феврале было поставлено 170,9 тысяч тонн при задании в 2,14 млн, на Новополоцкий НПЗ - 538,3 тысячи при задании в 1,711 млн.

В феврале на Мозырский НПЗ было поставлено 104,7 тыс. тонн при задании в 1,034 млн, на Новополоцкий НПЗ – 197,2 тыс. тонн при задании в 827 тыс.

Согласно договоренности между правительствами двух стран, поставки нефти из России в Беларусь должны составить d 2020 году 24 млн тонн.