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Экспорт российской нефти в Беларусь в 2020 году просел на 76 процентов
02.03.2020 15:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: topcor.ru
Такая статистика приводится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК РФ.
Экспорт нефти из России в Беларусь в январе-феврале составил 709,1 тыс. тонн при планировавшихся 3,851 млн тонн, передает
Так, на Мозырский НПЗ в январе-феврале было поставлено 170,9 тысяч тонн при задании в 2,14 млн, на Новополоцкий НПЗ - 538,3 тысячи при задании в 1,711 млн.
В феврале на Мозырский НПЗ было поставлено 104,7 тыс. тонн при задании в 1,034 млн, на Новополоцкий НПЗ – 197,2 тыс. тонн при задании в 827 тыс.
Согласно договоренности между правительствами двух стран, поставки нефти из России в Беларусь должны составить d 2020 году 24 млн тонн.
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Такая статистика приводится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК РФ.
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