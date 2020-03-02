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Налоговая: ставки единого налога в 2020 году

02.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что 26.12.2019 Минским областным Советом депутатов принято решение № 151 "О налогообложении"

В соответствии с Решением N 151 признаны утратившими силу решения, которыми устанавливались ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, и решение, которым были установлены ставки подоходного налога в фиксированных суммах.

Определен перечень видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предприниматели проживающие и осуществляющие деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории Минской области (за исключением территории городов Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска) вправе применять понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. К таким видам деятельности относятся:

- услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции.

- услуги по дроблению зерна.

- выпас скота.

- уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора.

- услуги в области животноводства, кроме выпаса скота и ветеринарных услуг.

Отметим, что такая же норма существовала и до принятия Решения N 151.

Вместе с тем признание утратившими силу решений Минского областного Совета депутатов не влияет на применение положений пунктов 9 и 10 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 N 150-З "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь".

Это означает, что в 2020 году ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц и ставки подоходного налога в фиксированных суммах применяются в таких же размерах, как и с февраля 2019 года.

Решение N 151 опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь www.pravo.by 10.01.2020, 9/99665 и в соответствии с пунктом 2 вступило в силу с 11.01.2020.


 
 
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району сообщает, что 26.12.2019 Минским областным Советом депутатов...
 
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