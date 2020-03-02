Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси из-за ухудшения эпидемической обстановки в Иране, Китае, Италии и Южной Корее будут проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывших из этих стран в период с 20 февраля, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Такие меры принимается из-за первого завезенного в Беларусь случая коронавируса студентом БНТУ из Ирана, который был выявлен 28 февраля. Молодой человек был помещен на карантин вместе со своей девушкой и ее семьей.

Что касается всех остальных студентов и преподавателей БНТУ, а также лиц, прибывающих из вышеперечисленных стран, за ними осуществляется медицинское наблюдение (в том числе посещение на дому), по показаниям – обследование и госпитализация.

В связи с тем, что число белорусских и зарубежных граждан, которых необходимо обследовать и госпитализировать увеличивается, было принято решение задействовать планы Министерства здравоохранения по размещению граждан с симптомами респираторных заболеваний не только в корпусах Минской инфекционной больницы, но и в терапевтическом корпусе Минской клинической больницы №6, а также в некоторых областных учреждениях здравоохранения.

Ведомство обращает внимание, что эти медучреждения оснащены всем необходимым оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

Министерство здравоохранения Беларуси сообщает, что в связи с расширением географии заболевания коронавирусом принимаются все необходимые меры по предупреждению завоза, своевременному выявлению и предупреждению распространения заболевания на территории Республики Беларусь.

Сейчас коронавирус зафиксирован почти в 50 странах мира и его распространение продолжается по Европе и миру. Первые случаи инфицированных фиксируются во многих странах на всех континентах, кроме Антарктиды.