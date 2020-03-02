Буквально через несколько дней после нашей встречи с заведующим хирургическим отделением УЗ «Смолевичская ЦРБ» Иосифом Судником, признанным победителем районного соревнования, в адрес редакции пришло письмо от Надежды Михеенко из д. Николаевичи. В нем женщина просит поблагодарить Иосифа Иосифовича за чуткое отношение, понимание и… помощь.

Вот что пишет Надежда Николаевна:

«Более трех лет ждала я своей очереди на операцию. Дождалась. Операция прошла успешно. Но, по нелепой случайности, мне пришлось слечь. И, как водится, беда не приходит одна. Вот и в нашей семье случилась еще одна неприятность…

Я тогда лежала в хирургическом отделении нашей ЦРБ. Признаюсь, были минуты отчаяния… Хочу поблагодарить Иосифа Иосифовича за понимание. Большое спасибо сестричке Сабине Иосифовне, санитаркам Зинаиде Николаевне, Татьяне Сергеевне и Нине Владимировне за поддержку в унизительной беспомощности. Дай Бог вам здоровья и терпения!

Вот говорят, что сейчас время другое, жизнь другая и люди другими стали. Да, время другое, жизнь порой не совсем понятная, но люди с чистой, открытой душой и добрым сердцем другими не стали…»

Материнскую благодарность Надежда Николаевна выражает своим сыновьям, невестке, внукам. Теплые слова говорит сестрам, братьям, сватам, настоящим подругам, одноклассникам и односельчанам за сочувствие и поддержку:

«Навещали, звонили, помогали материально, по-доброму ругали, когда я начинала хандрить», — пишет женщина. И добавляет: «Желаю вам здоровья, душевного тепла и покоя, благополучия, счастья, удачи и всего самого наилучшего. Пусть в окна ваших домов всегда светит солнце. Я вас очень люблю!»

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.