Благодарности – труженикам животноводства

В Смолевичском районе проходит республиканская акция «Наш животновод», инициированная Республиканским комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Первый этап включал в себя посещения председателем райкома профсоюза работников АПК Александрой Букатич всех животноводческих объектов района, осмотр бытовых условий работников и вручений коллективам подарков для улучшения социально-бытовых условий труда. К Александре Анатольевне присоединялись руководители хозяйств и председатели профсоюзных первичек.

С приятных моментов начался рабочий день для тружеников животноводческой отрасли ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». Именно сюда в первую неделю акции отправились председатель райкома профсоюза работников АПК Александра Букатич и главный специалист отдела организационной и кадровой работы Минского обкома профсоюза работников АПТ Татьяна Чахольская. В хозяйстве к «поздравительной кампании» присоединилась и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Марина Горбач.

– Цель республиканской профсоюзной акции «Наш животновод», которая проводится уже четвертый год подряд – дойти до каждой фермы, независимо от производственных показателей, провести беседы в трудовых коллективах, отметить лучших работников, – рассказала Татьяна Чахольская.

Сначала гости отправились на молочно-товарную ферму «Березовица». За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных результатов и преданность выбранной профессии Татьяна Чахольская вручила благодарственные письма Минского областного комитета Белорусского профессионального союза работников АПК операторам машинного доения Лидии Щербовой и Марии Морозовой.

Следующим пунктом маршрута стал молочно-товарный комплекс «Россошное». За многолетний труд и высокие показатели благодарственное письмо здесь вручили оператору машинного доения Светлане Синяк.

Светлана Владимировна в сельском хозяйстве трудится уже почти 25 лет. За эти годы, как говорит женщина, работать стало комфортнее, условия труда и техника стали лучше.

Акция «Наш животновод» это не только чествования передовиков отрасли. Александра Букатич отметила, что в рамках акции во всех животноводческих объектах района были проведены мониторинги и при необходимости совместно с нанимателем принимались меры по созданию необходимых санитарно-бытовых условий для высокой производительности и комфорта труда работников животноводства.

Акция «Наш животновод» продолжается. Впереди – новые имена, новые труженики животноводческой отрасли.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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