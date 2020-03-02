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Минчане уже боятся ходить в магазины? У служб доставки - проблемы из-за наплыва покупателей

02.03.2020 15:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за резко увеличившегося в последние дни числа заказов у некоторых служб доставки возникли сложности.



«У e-dostavkа наплыв клиентов — в воскресенье можно было сделать заказ только на 3 марта», — рассказала минчанка Елена, которая не смогла заказать продукты с обычными условиями доставки — день в день или на следующий день. 

Оказалось, что наплыв клиентов в последние дни не только у самой крупной доставки продуктов, но и у неекоторых других. TUT.BY спросил, как справляются с потоком клиентов в других службах доставки, есть ли там ажиотаж, и попытался узнать, с чем это связано.

— В воскресенье можно было сделать заказ только на 3 марта. Наверное, народ боится ходить в магазины, — рассказала минчанка Елена. — Обычно заказ утром сделаешь, его  привозят в тот же день. Реже на следующий. А тут только на вторник.

Еще две читательницы рассказали, что без проблем смогли сделать заказ «сегодня на сегодня».

О том, что у доставки сейчас заметно выросло число заказов, подтверждает сообщение на ее сайте, которое там появилось 29 февраля. 

«Дорогие покупатели! В последние дни многие из вас столкнулись с трудностями при оформлении заказа в режиме „сегодня на сегодня“. Это произошло в связи с резким и непредвиденным ростом количества заказов. Мы знаем о проблеме и стараемся исправить сложившуюся ситуацию. Приносим вам извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Сервис по доставке еды Menu.by в Минске столкнулся с наплывом клиентов. Он даже поднял на 1 рубль стоимость доставки. Теперь она составляет 4 рубля. Правда, на сайте есть уточнение, что это временно.

Прокомментировать, почему доставка подорожала и с чем связан ажиотаж, в контакт-центре сервиса не смогли. Сказали, что это не в их компетенции. Кстати, дозвониться туда в воскресенье вечером мы смогли только с пятого раза.

Еще в одной доставке еды ENOT Delivery сказали, что у них никаких проблем нет. Доставка была бесплатной, таковой и осталась, как и минимальный заказ — 20 рублей.

— У нас сейчас хватает клиентов, но заказы оформляются как обычно, доставляются в срок, — сказала оператор.


В еще одной доставке еды Just-eat тоже небывалого наплыва клиентов не заметили.

— В выходные и праздники обычно увеличивается количество заказов. В воскресенье это стандартная ситуация, — сказала оператор. — Но никаких трудностей из-за этого мы не испытываем.

С доставкой пиццы тоже, по-видимому, проблем нет. Заказ, который должны были привезти не позже чем через 30 минут, доставили за 37. Курьер извинился и объяснил, что в выходные такое часто бывает. Заказов значительно больше, чем в будние дни. Однако это все же обычное дело.

Во второй доставке пиццы тоже сказали, что они работают в обычном режиме.

В одной из сетей суши-баров отметили, что в заведения к ним «сейчас приходит ничуть не меньше клиентов, чем неделю-две назад. А заказов на доставку в субботу и воскресенье у них всегда много, поэтому это не вызывает проблем ни с приготовлением, ни с привозом. Может, только время ожидания увеличивается на 10−20 минут».
 
Теги: Минск
 
 
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Из-за резко увеличившегося в последние дни числа заказов у некоторых служб доставки возникли сложности.
 
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