Более 10-ти лет в нашей стране действует Декрет Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». За эти годы на Смолевиччине выстроилась структура работы между заинтересованными в реализации закона службами. Но воплощение норм декрета в жизнь — механизм сложный и претерпевающий изменения.

Проблемным пунктом в реализации Декрета № 18 по-прежнему является взыскание с родителей расходов на содержание в госучреждениях отобранных у них детей. О том, как обстоят дела в этом направлении в Смолевичском районе, мы спросили у главного специалиста управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Ирины Орловской (на фото).

— Со дня помещения ребенка на государственное обеспечение, — говорит Ирина Леонидовна, — возникает обязанность родителей по возмещению расходов на содержание детей. С момента отобрания детей из семьи их родители становятся лицами, обязанными возмещать расходы на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении и подлежать постановке на учет в органы внутренних дел и обязательному медицинскому освидетельствованию, а также трудоустройству. По состоянию на 1 февраля 2020 года в управлении по образованию, спорту и туризму состоят на учете 103 лица, которые обязаны возмещать средства на содержание в отношении 112 детей. Из 103-х лиц 63 проживают на территории Смолевичского района, 40 — за его пределами. Если говорить о проценте возмещения, то за январь 2020-го года он составляет 53, 8 %.

Работа по реализации Декрета № 18 ведется во взаимодействии управления по образованию, спорту и туризму с заинтересованными структурами: РОВД, отделом принудительного исполнения, управлением по труду, занятости и социальной защите населения, нанимателями.

— Мы работаем с нанимателями, — добавляет специалист, — заинтересованными структурами для того, чтобы взыскивать средства с обязанных лиц: пишем письма в РОВД, на предприятия для обеспечения обязанных лиц дополнительной нагрузкой, чтобы процент возмещения средств был увеличен. По одному обязанному лицу вынесено определение суда об отмене решения о взыскания средств, следуя которому списанию подлежит более 20-ти тысяч белорусских рублей. Это позволит по состоянию на 1 марта 2020-го года повысить процент возмещения примерно до 90 %.

Надо понимать, что в управлении работают только с родителями, дети которых изъяты из семей и находятся на государственном содержании. После того, как происходит изъятие ребенка управление по образованию, спорту и туризму в качестве взыскателя подает заявление в суд. После судебного решения управление получает исполнительный лист, который специалисты передают в отдел принудительного исполнения по месту жительства должника.

— Ежемесячно у нас с нанимателями и заинтересованными службами проводится сверка по обязанным лицам. Во время таких встреч мы обсуждаем ситуацию по каждому обязанному: где находится человек, почему средства возмещения не поступают. Вместе принимаем решение, как будем действовать дальше. Могу сказать, что сложившаяся практика по реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 18 показывает, что только дисциплина, контроль, оперативность, ответственность, взаимодействие со всеми заинтересованными структурами станут слагаемыми успешной работы в данном направлении — подводит итог Ирина Орловская.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.