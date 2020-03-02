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Железная дорога — зона повышенной опасности

02.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Железная дорога — зона повышенной опасностиЗа 2019 год на Воропаевской дистанции пути произошло 2 случая наезда поездов на людей.

1910.2019 в 18 час 32 минуты на 536 км пк 6 перегона Подсвилье — Крулевщизна произошел наезд поезда № 3064 на человека с велосипедом, который вышел из-за стоящих машин возле переезда, обойдя их, пошел в сторону железнодорожных путей. Машинист поезда подал звуковые сигналы большой громкости, на которые мужчина не реагировал. Машинистом немедленно были приняты все меры к остановке поезда. Применено экстренное торможение с одновременной подачей звуковых сигналов большой громкости и подачей песка под колесные пары. При скорости движения 51 км/ч тормозной путь составил 200 метров. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Смертельно травмирован гражданин К. 01.10.1947 года рождения, проживавший в г.п.Подсвилье Глубокского района.

20.10.2019 в 23 часа 57 минут локомотивная бригада, следуя с поездом №3542 по перегону Поставы — Воропаево при приближении к переезду 57 км пк 8, примерно за 50 м, заметила человека, сидящего внутри колеи. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение с одновременной подачей оповестительных сигналов большой громкости и песка под колесные пары. Ввиду малого расстояния, наезд предотвратить не удалось.

О случившемся по радиосвязи машинист доложил поездному диспетчеру, ДС Воропаево, ДС Поставы, были вызваны скорая помощь и сотрудники Поставского РОВД. По прибытии машины скорой помощи пострадавший был извлечен из-под тепловоза и оказана первая медицинская помощь. Машиной скорой помощи пострадавший был доставлен в Поставскую районную больницу.

В ходе расследования установлено, что пострадавший гражданин Ю. 1996 года рождения, житель д.Лучай Поставского района. В результате наезда получил тяжелую травму грудной клетки, переломы конечностей.

Причиной несчастья в обоих случаях явилась личная неосторожность пострадавших, которые игнорировали элементарные меры безопасности, находясь в зоне повышенной опасности в стадии алкогольного опьянения, что было установлено в ходе расследования.

В 2019 году был совершен один случай наезда поезда на животных.

01.09.2019 локомотивная бригада следуя с поездом № 3540 по перегону Глубокое — Воропаево на 23 км пк 8 в 00 часов 47 минут применила экстренное торможение для предотвращения наезда на стадо коров, которые переходили железнодорожные пути. Наезд предотвратить не удалось, погибло одно животное.

В ходе проведённого расследования установлено, что стадо крупнорогатого скота принадлежит ОАО «Константинов Двор» Глубокского района. Пастбище находилось в 500 м от железнодорожного пути.

Вины работников дистанции пути и локомотивной бригады не усматривается.

Причиной появления животных на пути явился обрыв заграждения (электропастуха).

Виновными считать работников ОАО «Константинов Двор».

Обращаемся ко всем гражданам:

НАХОДЯСЬ В ЗОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРАВИЛАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА Ж.Д. ТРАНСПОРТЕ. ПОМНИТЕ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — МЕСТО ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

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