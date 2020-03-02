Лихо закручено. Какие современные детективы невозможно пропустить

Источник материала: Аргументы и факты

- В последнее время я чаще пишу сценарии, и это накладывает отпечаток на чтение. Сценаристика очень быстро приучает к жесткой структуре развития сюжета и емким кратким диалогам. После такого опыта при чтении романа начинаешь раздражаться, если автор растекается мыслью по древу, а его герои болтают ни о чем полстраницы.

Подобный беспорядок в тексте писатели называют «созданием атмосферы». На мой взгляд, ерунда полная. В контексте этих рассуждений почитайте Гузель Яхину «Зулейха открывает глаза». Вот это высший пилотаж, пример того, что можно сделать литературными инструментами, если знаешь сценарную структуру. Татарский быт, ужас переселения, кровь раскулачивания, любовь, страсть - в эти картины и эмоции влетаешь на полном ходу, и запоминаешь надолго.

Дмитрий Глуховский

Литература условно делится на «М» и «Ж». И в книгах для мальчиков больше про перестрелки, а девочки любят читать про чувства. Парни зевают на мелодрамах точно так же, как барышни на боевиках. После просмотра фильма «Текст» (экранизация романа Дмитрия Глуховского) я прочитала роман, и мне показалось: вот оно, типично мужское детективное чтение.

Александра Маринина

Из прочитанного недавно еще могу отметить «Другую правду» Александры Марининой. Роман про Анастасию Каменскую и уголовное право, про «квартирный вопрос» и специфику детективного агентства. Конечно, ранние вещи Марининой, где она концентрировалась только на развитии сюжета, а не сопровождала действие большим информационным материалом, нравились больше. Но я все равно продолжаю ее читать, потому что восторг при чтении ее работы отчасти побуждал сочинять собственные романы.

Тесс Герритсен

Порой возникают мысли создать что-то вроде учебника для начинающих авторов детективов и сценаристов, где объяснить, что патологоанатомы никогда не осматривают трупы, а протокол осмотра «места преступления» пишут только ленивые авторы.

Очень часто бывает так, что я прерываю чтение из-за таких неточностей, даже если в целом повествование развивается бодро и увлекательно. В эпоху вездесущего «гугла» просто верх неуважения к читателю - «косячить» в формулировках. И я особенно ценю авторов, которые никогда так не прокалываются.

Тесс Герритсен - одна из безусловных профи. Её «Эксперимент» - это история врача Тоби Харпера, который настораживается, обнаружив у нескольких пациентов симптомы коровьего бешенства. Расследование приводит его в дом престарелых, обитатели которого являются подопытными кроликами для злодея, пытающегося разработать эликсир вечной молодости.

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Дэн Браун

Есть писатели, новый роман которых - это событие. Дэн Браун - как раз из таких. Его можно не любить, но не знать - стыдно. В «Происхождении» Брауна нам опять рассказывают о профессоре Роберте Лэнгдоне, специалисте по религиозной символике. В этот раз все начинается с наиболее знаковых событий в истории: стало известно, откуда произошло человечество. Футуролог Эдмонд Кирш собирается сделать доклад на эту тему в музее Гуггенхайма, но его убивают. Конечно же, Роберту Лэнгдону опять везет уцелеть под градом пуль и во всем разобраться. Разумеется, в самых сложных ситуациях к герою «прилетает Дэн Браун в голубом вертолете» и спасает его от неминуемой гибели то люком в каком-нибудь каземате, то догадкой-озарением, прикрученными так небрежно, что сразу осознаешь: это просто роман…